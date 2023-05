Selly a fost numit cel mai cunoscut influencer din România

Andrei Șelaru a fost desemnat Most Famous Influencer în cadrul evenimentului Digital Marketing Forum. El a fost urmat de nume precum Dorian, Popa, Alina Ceușan, Adelina Pestrițu.

La Digital Marketing Forum, eveniment care a avut loc zilele aceastea, în București, a fost prezentat studiul cantitativ „Attitudes and attention towards advertising on social media“, realizat de iSenseSolutions.

Cunoscut de toată lumea sub apelativul Selly, Andrei Șelaru a fost desemnat Most Famous Influencer de către respondenții sondajulului. „M-am bucurat foarte mult să văd rezultatul acestui sondaj. Este o confirmare clară că muncă noastră din ultimii doi ani se vede și dă rezultate. Este o validare a faptului că investițiile pe care le facem la nivel de conținut și producție se văd și în feedback-ul oamenilor. Le promitem urmăritorilor noștri că vom continua să realizăm conținut de calitate pe YouTube, căutând în același timp să extindem și celelalte platforme, în special TikToK“, a declarat Andrei Șelaru.

Selly este cel mai cunoscut vlogger din România. În cei 10 ani de vlogging, Andrei Șelaru a adunat aproape un miliard de vizualizări, 43 de milioane de like-uri pe YouTube, 3 4 milioane de comentarii cumulate pe același canal de și 3,2 milioane de abonați pe YouTube.

Este cântăreț, actor, co-producător de filme („5Gang“, „Romina, VTM!“), și co-fondator al Festivalului „Beach, Please“. Influencerul pregătește acum sezonul doi din serialul „La muncă!“, dar și alte proiecte.