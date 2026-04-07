Viorica și Ioniță de la Clejani, reacții după internarea lui Fulgy la Obregia: „A trecut printr-o problemă medicală serioasă”

Viorica de la Clejani și Ioniță de la Clejani au avut prima reacție publică după ce fiul lor, Fulgy, a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, după ce a amenințat că își va arunca în aer apartamentul.

Cei doi artiști au transmis un mesaj în care își cer scuze pentru comportamentul fiului lor și explică faptul că reacțiile acestuia ar fi fost cauzate de probleme medicale.

„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel”, au declarat aceștia.

Potrivit părinților, în contextul acestor probleme, Fulgy ar fi făcut afirmații „complet nereale”, inclusiv jigniri și amenințări în mediul online.

„Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament”, au mai transmis cei doi.

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a amenințat că își va arunca în aer apartamentul. „Nu știu ce urmează, mă bag în cadă și v-am pupat”, a transmis el într-un videoclip pe Tiktok.

În paralel, negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au încercat să discute cu Fulgy și să-l convingă să renunțe la gestul periculos. Având în vedere că situația rămânea extrem de periculoasă și pentru siguranța locatarilor, polițiștii au decis să intervină în forță.

„Persoana a fost depistată în dormitor, în afara oricărui pericol și fără a prezenta urme de violență”, a precizat Poliția.

După intervenție, Fulgy a fost preluat de echipaje medicale specializate și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, unde a rămas internat, în afara oricărui pericol.