Strategia de reducere a dependenței de petrol. Abu Dhabi continuă investițiile în turism în pofida tensiunilor regionale și a conflictului cu Iranul

Abu Dhabi își intensifică planurile de dezvoltare turistică, în ciuda efectelor generate de conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite, care a afectat direct Emiratele Arabe Unite prin atacuri cu drone și rachete și a ridicat semne de întrebare privind siguranța în regiune.

Autoritățile emiratului au anunțat că vor continua investițiile majore în infrastructura turistică, inclusiv printr-un proiect estimat la 1,7 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de divertisment imersiv de tip Sphere, relatează CNN.

Un nou proiect major pentru turismul din Abu Dhabi

Proiectul va fi dezvoltat în colaborare cu Sphere Entertainment Co, compania americană care a inaugurat primul complex Sphere în Las Vegas în 2023. Spațiul a găzduit concerte și evenimente multimedia de amploare, inclusiv spectacole ale trupei U2.

„Ne consolidăm întregul ecosistem turistic”, a declarat Mohamed Khalifa Al Mubarak, președintele Departamentului pentru Cultură și Turism din Abu Dhabi, într-un interviu acordat CNN.

Strategia de reducere a dependenței de petrol

Capitala Emiratelor Arabe Unite investește de mai mulți ani în turism și cultură, ca parte a unei strategii mai ample de diversificare economică și reducere a dependenței de veniturile petroliere.

Printre proiectele emblematice se numără districtul cultural de pe insula Saadiyat, unde funcționează deja Louvre Abu Dhabi, iar un muzeu Guggenheim Abu Dhabi se află în faza finală de construcție.

Potrivit autorităților locale, Abu Dhabi a atras în 2025 aproximativ 26,6 milioane de vizitatori și aproape 6 milioane de turiști cazați în hoteluri. Emiratul și-a propus ca până în 2030 să ajungă la peste 39 de milioane de vizitatori anual.

Impactul conflictului regional

Conflictul dintre Iran și alianța formată din Statele Unite și Israel a afectat însă și imaginea Emiratelor ca destinație sigură pentru turiști.

În ultimele luni, atacuri cu drone au vizat infrastructuri sensibile din țară, inclusiv zone apropiate de aeroporturi. Un incident produs recent în apropierea unei instalații nucleare a determinat Agenția Internațională pentru Energie Atomică să avertizeze asupra riscurilor pentru siguranța nucleară, deși autoritățile emirateze au precizat că nu a existat contaminare radioactivă.

Datele companiei CoStar arată că gradul de ocupare al hotelurilor din Abu Dhabi în perioada sărbătorii Eid al-Fitr a scăzut cu aproximativ 45% comparativ cu anul precedent.

Zboruri reduse și revenire lentă a turiștilor

Războiul a provocat și numeroase anulări de zboruri. Deși restricțiile aeriene au fost ridicate la începutul lunii mai, mai multe companii aeriene internaționale nu și-au reluat încă operațiunile.

Compania germană Lufthansa, de exemplu, a suspendat zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul lunii octombrie.

În prezent, compania aeriană Etihad Airways operează la aproximativ 80% din capacitate, iar traficul de pe aeroportul internațional Zayed rămâne sub nivelul de dinaintea conflictului.

Cu toate acestea, oficialii locali susțin că turismul regional începe să își revină treptat.

„Un joc pe termen lung”

Experții în turism consideră că Emiratele Arabe Unite mizează pe o strategie pe termen lung și că impactul conflictului ar putea fi temporar.

Profesorul Nancy Gard McGehee, specialist în managementul turismului la Virginia Tech, a declarat pentru CNN că Emiratele dispun de resurse financiare considerabile și de o strategie sofisticată de dezvoltare turistică.

În paralel, alte proiecte majore continuă. Autoritățile au confirmat că muzeul Guggenheim Abu Dhabi este programat să fie inaugurat până la finalul anului, iar în 2025 The Walt Disney Company a anunțat dezvoltarea unui nou parc tematic în Abu Dhabi.

„Gândim pe termen lung”, a declarat Mohamed Khalifa Al Mubarak. „Ca în orice strategie, vor exista întotdeauna obstacole.”