Video Mărturisirea făcută de Gabriela Cristea lui Măruță după ce și-a dat demisia de la Antena Stars. „Gata, până aici a fost”

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a vorbit despre momentul care a determinat-o să renunțe la televiziune, la începutul acestui an.

Gabriela Cristea a spus că motivul pentru care a făcut un pas în spate de la Antena Stars îl reprezintă fetițele ei, Victoria și Iris, care își doreau mai mult timp cu mama lor.

„Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj. Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis: «Mama, plec», iar ele s-au întors și au spus: «Bine, pa», iar eu mi-am spus că am pierdut lupta și nu vreau să pierd cu totul, nu vreau să pierd războiul. Atunci mi s-a părut dureros pentru că, dacă înainte știam că ele sunt acolo și știu că eu sunt prezentă, în momentul în care ele au spus „Bine, pa»… eu nu am putut să accept… Am plecat eu plângând la serviciu și am zis: «Gata, până aici a fost!». și am luat decizia. Mi-am terminat contractul, pentru că nu am vrut să las contractul neterminat, eu sunt un om parolist, dacă am promis ceva, eu fac”, a spus Gabriela Cristea la PRO TV.

Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars în luna ianuarie, unde prezenta emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, rol pe care l-a predat ulterior Ralucăi Preda.

Anunţul i-a luat prin surprindere pe mulţi dintre fanii săi.

„Cu un ochi râd și cu celălalt plâng”

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii». Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat.

Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei. Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”, a declarat Gabriela Cristea.