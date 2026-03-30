Gabriela Cristea renovează un conac părăsit de 50 de ani din Italia: va arăta ca un hotel de 5 stele

Conacul Gabrielei Cristea din Italia, de la Abruzzo, este o casă nelocuită timp de 50 de ani, și reprezintă, în timp, o adevărată comoară pentru vedetă și soțul ei, artistul Tavi Clonda.

În curând cei doi vor putea începe renovările, iar când va fi gata, conacul cu 7 camere, terasă, piscină și zona de evenimente, gândită special de Gabriela Cristea, va fi evaluat, conform arhitecților cu care colaborează acum vedeta, la peste un milion și jumătate de euro.

"Nu se întâmplă lucrurile chiar peste noapte. Există niște termene pe care și noi trebuie să le respectăm. Și acolo n-ai voie să demarezi nimic până când nu ai toate autorizațiile. Pentru că dacă vii și ai dat jos o cărămidă și zici, „lasă că asta nu se vede”, vin ei și-ți dau o amendă de te ustură. Și noi o parte din casă trebuie să o demolăm. Aveam și posibilitatea să o reconsolidăm, dar am stat de vorbă cu arhitecții și diferențele de costuri nu sunt așa mari", a declarat Gabriela Cristea pentru Click!.ro.

Referitor la perioada în care plănuiește să se întoarcă în Italia, ea a spus: "Noi o să mai mergem în Italia, la casă, undeva pe 30 iunie pentru că exact în fața conacului nostru se desfășoară un festival al vinului, este perioada când se trage vinul din butoi. Întâmplarea face că vecinul nostru, chiar de vizavi de noi, este unul dintre cei mai semnificativi producători de vin și de ulei de măsline din zonă și atunci în fața casei noastre, că ne-a și cerut acordul dacă poate să folosească și partea noastră de trotuar, cum ar veni, se face acest festival unde e ca la orice festival. Mâncare, băutură, muzică, distracție".

"Noi am discutat deja cu constructorii și știu ce au de făcut. Constructorul este un român care locuiește în Italia de 20 de ani și care are o firmă de construcție și lucrează, de asemenea, cu alți români, ceea ce mi se pare super tare", a adăugat fosta prezentatoare.

"Acum se lucrează la chestia asta pentru că suntem condiționați și de metri pătrați pe care putem să-i construim și teoretic o să facem șapte camere care vor fi la nivelul de cinci stele, cu terase foarte mari, toate cu baie, ca un hotel de 5 stele, plus un living foarte-foarte mare cu bucătărie proprie, plus o terasă foarte mare, tot așa, pe stilul lor, să poți să pui mese lungi, cum fac ei. O să aibă piscină și o să aibă o zonă, jos, unde acum este teren agricol, care se va transforma într-o grădină foarte mare în care vom face evenimente", a mai spus vedeta.