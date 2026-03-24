Foto Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”

Actrița americană Denise Richards, în vârstă de 55 de ani, a decis să își schimbe aspectul și nu a ascuns acest lucru față de fani. Vedeta a dezvăluit pe rețelele sociale că a apelat la un lifting facial.

Cunoscută pentru rolurile din filme precum Starship Troopers, Valentine’s Day și The World Is Not Enough, actrița a vorbit deschis despre decizia sa. Într-un nou interviu acordat revistei Allure, actrița și modelul Denise Richards a vorbit deschis despre decizia sa de a se supune acestei intervenții.

Deși actrița a mai apelat la chirurgia estetică în trecut, apelând la implanturi mamare la vârsta de 19 ani, ea a declarat că aceasta a fost prima dată când a apelat la o intervenție la nivelul feței.

Potrivit medicului său estetician, scopul intervenției a fost unul natural, fără a modifica trăsăturile definitorii ale actriței.

„Am vrut doar să readuc totul la locul lui”, a explicat Denise Richards, subliniind că, fiind o persoană publică de peste 20 de ani, nu ar fi putut ascunde o astfel de schimbare.

Printre procedurile realizate se numără:

- lifting al buzelor

- blefaroplastie (intervenție la nivelul pleoapelor)

- lifting al sprâncenelor

- injectarea unui strat subțire de grăsime proprie, prelevată din zona coapselor, pentru a îmbunătăți aspectul pielii

„Un look mai odihnit și mai tânăr”

Medicul care a efectuat intervenția a explicat că procedurile au vizat redarea unui aspect mai odihnit și mai luminos, fără a altera expresivitatea naturală a actriței.

„Odată cu vârsta, apar multe mici schimbări. Am încercat să redăm prospețimea feței și să eliminăm aspectul obosit din jurul ochilor și gurii, fără a schimba trăsăturile”, a precizat acesta.

Decizia actriței de a vorbi deschis despre intervenția estetică a fost apreciată de mulți dintre fanii săi, care au lăudat rezultatul natural și transparența acesteia.