Video Vedeta care s-a îmbrăcat într-o rochie din 500 de pâini pentru a-și promova afacerea, la AMVCA 2026

Cea de-a 12‑a ediție a Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCA), desfășurată la Lagos, a transformat din nou covorul roșu într-o competiție de creativitate extremă, unde moda a rivalizat cu filmul în intensitatea momentelor.

Vedete, creatori și influenceri au defilat în ținute sculpturale, cu trene uriașe și accesorii teatrale, multe dintre ele purtate cu ajutorul unor echipe întregi care le ghidau prin mulțimea de fotografi și fani, potrivit BBC.

Rochia din 500 de pâini, viralul serii

Una dintre cele mai comentate apariții a fost cea a vedetei de reality show Queen Mercy Atang, care a purtat o rochie realizată din peste 500 de pâini. Însoțită de două tinere cu tăvi de pâine și de mai mulți asistenți, Atang a spus pentru BBC că ținuta a fost o strategie de promovare a afacerii sale de panificație: „Ce loc mai bun să-mi promovez afacerea decât AMVCA?”, a declarat ea.

Designerul Toyin Lawan a descris conceptul drept începutul unei tendințe „everyone wear your business”. Ținuta a stârnit reacții mixte online, de la admirație la critici privind risipa de hrană, pe care Atang le-a respins.

Rochie catedrală

Ghanaiana Nana Akua Addo a impresionat cu o rochie arhitecturală argintie inspirată de Catedrala din Köln, cu detalii pictate manual și extensii masive. Designerul Abasswoman a spus că procesul a început în 2025 și s-a încheiat cu doar două zile înaintea galei.

„Phoenixul” serii

Actrița nigeriană Uche Montana a apărut într-o ținută roșu‑aurie cu pene, simbolizând „focul” și „renașterea phoenixului”. Ea a explicat că lookul a fost pregătit luni întregi și că investiția a fost considerabilă:

„Multă muncă financiară și mentală intră în aceste apariții”, a spus actrița, care a câștigat și premiul AMVCA Trailblazer.

Bucci Franklin, moment emoționant pe scenă

Actorul Bucci Franklin a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru interpretarea personajului „Oboz” din To Kill a Monkey. El a dedicat trofeul mamei sale, decedată cu o săptămână înainte de lansarea filmului.

Linda Ejiofor intră în istorie

Linda Ejiofor a devenit prima actriță care câștigă în aceeași seară atât Cel Mai Bun Rol Principal (The Serpent’s Gift), cât și Cel Mai Bun Rol Secundar (The Herd). Ea a povestit că mama sa a ajutat-o să-și perfecționeze pronunția în limba igbo pentru rol.

„My Father’s Shadow”, marele câștigător

Filmul My Father’s Shadow, regizat de Akinola Davies Jr, a obținut trei trofee importante: Cel Mai Bun Film, Cel Mai Bun Regizor și Cel Mai Bun Scenariu. Producția a fost primul film nigerian selectat oficial la Festivalul de la Cannes în 2025.

Alte momente remarcabile

Uzor Arukwe a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Principal pentru Colours of Fire.

Sola Sobowale și Kanayo O. Kanayo au primit Premiile pentru Întreaga Activitate.

Tobi Bakre a adus pe covorul roșu regalitatea yoruba, cu un agbada tradițional și un baston de alamă.

Monica Friday a purtat o rochie cu steagurile a șapte țări, ca mesaj pentru pace.

Osas Ighodaro a strălucit într-o rochie Veekee James cu sute de cristale, una dintre cele mai așteptate apariții ale serii.

Creatorii digitali au defilat în ținute sculpturale, iar OJ Posharella a atras atenția cu o fundă uriașă și o rochie multicoloră creată chiar de ea.