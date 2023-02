Cele mai spectaculoase rochii de la Premiile BAFTA. Kate Middleton a apărut cu aceeași ținută din 2019

Cea de-a 76-a ediție a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA) a avut loc, duminică, 19 ianuarie la Royal Festival Hall din Londra, iar gazda evenimentului a fost actorul Richard E. Grant. Vedetele au strălucit pe covorul roșu.

Kate Middleton, prințesa de Wales, a fost în centrul atenției. Aceasta a purtat o rochie albă semnată Alexander McQueen pe care a asortat-o cu mânuși negre și cercei Zara.

→ Imaginea 1/7: Kate Middleton și Prințul William la Premiile BAFTA 2023 FOTO Profimedia

Presa britanică notează că prințesa de Wales a purtat aceeași rochie ca în 2019, căreia i-a adus mici modificări și a accesorizat-o diferit.

Actrița australiană Cate Blanchett a fost numită cea mai bună actriță în rol principal mulțumită interpretării din filmul „Tar”. Aceasta a purtat o rochie lungă, neagră, pe corp, fără mâneci și un set de perle la gât.

Bărbații au preferat, în general, costumele clasice. Actorul american Austin Butler, protagonistul peliculei biografice „Elvis”, a fost numit cel mai bun actor în rol principal și a purtat un costum negru.

De pe covorul roșu al Premiilor BAFTA 2023 nu a lipsit culoarea, care a fost redată prin tonuri de auriu, portocaliu și lila. Actrița Florence Pugh a întors toate privire la acest eveniment, alegând să poarte o rochie portocalie semnată Nina Ricci.

Jodie Turner Smith a purtat o rochie lila cu franjuri semnată Gucci.

Cynthia Erivo a ales să poarte o rochie extravagantă semnată Louis Vuitton pe care a accesorizat-o cu o geantă aurie.

Fosta vedetă a serialului „Made In Chelsea”, Millie Mackintosh, a purtat o rochie albastră cu paiete argintii strălucitoare.

Sophie Turner, actrița din Game of Thrones, a purtat o rochie spectaculoasă din dantelă cu pietricele multicolore.

→ Imaginea 1/7: Catherine Zeta- Jones FOTO Profimedia

„All Quiet on the Western Front”

„All Quiet on the Western Front” deţine acum recordul celor mai multe trofee obţinute de un film în altă limbă decât engleza, detronând pelicula „Cinema Paradiso”, din 1988, recompensată cu cinci premii BAFTA.

„Filmul de limbă germană a fost onorat cu atât de multe nominalizări şi premii, e pur şi simplu incredibil”, a spus producătorul peliculei, Malte Grunert, în discursul de acceptare a trofeului pentru „cel mai bun film”, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

„All Quiet on the Western Front” spune povestea unui tânăr care, otrăvit de propaganda naţionalistă de dreapta, merge la război ca şi cum ar porni într-o aventură, dar războiul nu este deloc o aventură. Este unul dintre mesajele romanului emblematic al lui Remarque, iar când ne-am apucat de film... a părut un mesaj relevant chiar şi după 100 de ani de la publicarea cărţii”, a mai spus el.

Trofee atribuite în cadrul galei BAFTA 2023

Prezentăm mai jos lista trofeelor atribuite în cadrul galei BAFTA 2023:

Cel mai bun film: „All Quiet on the Western Front”

Cel mai bun film britanic: „The Banshees of Inishering”

Cel mai bun regizor: Edward Berger („All Quiet on the Western Front”)

Cel mai bun actor în rol principal: Austin Butler („Elvis”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Cate Blanchett („Tár”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Barry Keoghan („The Banshees of Inisherin”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Kerry Condon („The Banshees of Inisherin”)

Cel mai bun scenariu original: „The Banshees of Inisherin”

Cel mai bun scenariu adaptat: „All Quiet on the Western Front”

Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: „All Quiet on the Western Front”

Cel mai bun documentar: „Navalny”

Cel mai bun lungmetraj animat: „Guillermo Del Toro's Pinocchio”