A murit Claudia Cardinale, una dintre marile stele ale cinematografiei mondiale

Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei italiene și europene, s-a stins din viață marți, la vârsta de 87 de ani, în regiunea Parisului.

Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938, la Tunis, într-o familie de origine siciliană, tatăl din Isola delle Femmine, iar mama din Trapani. Drumul său spre cinema a început întâmplător. La doar 16 ani a avut o scurtă apariție într-un film cu Omar Sharif, dar adevărata cotitură a venit după ce a fost aleasă „Cea mai frumoasă italiană din Tunis”, la un concurs de frumusețe organizat chiar de mama sa. Premiul a fost o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția, în 1957.

„Am ajuns acolo cu haine africane, pe plajă aveam bikini – care aici nu se purtau încă. Fotografi nu conteneau să facă poze, iar eu repetam că nu vreau să fac filme. La întoarcere, revista Epoca titra: «Fata care refuză să facă cinema»”, își amintea actrița. La Veneția a văzut însă Le notti bianche de Luchino Visconti, primul film pe marele ecran care i-a trezit pasiunea pentru cinematografie.

Muză a marilor regizori italieni

Considerată muză a unor regizori precum Luchino Visconti și Federico Fellini, Claudia Cardinale a traversat istoria filmului italian și european, devenind simbol al epocii de aur a cinematografiei.

A rămas memorabilă în rolul Angelicăi din Il Gattopardo (1963) și în ipostaza fostei prostituate curajoase din C’era una volta il West (A fost odată în Vest, 1968), regizat de Sergio Leone. De asemenea, a jucat în capodopere precum Rocco și frații săi și a împărțit ecranul cu mari actori ai secolului XX: Burt Lancaster, Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni.

Moștenirea unei femei libere

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry, într-un mesaj transmis agenției AFP, potrivit Agepres.

Claudia Cardinale rămâne în memoria publicului ca una dintre cele mai strălucitoare și independente figuri ale cinemaului mondial, o actriță care a marcat ireversibil istoria filmului.