Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Video Claudia Cardinale – Regina eternă a marelui ecran. Filmele nemuritoare care au transformat-o într-o legendă: „Nu am vrut niciodată să fiu o stea”

Claudia Cardinale, una dintre ultimele mari zeițe ale cinematografiei mondiale, a murit marți, 23 septembrie 2025, la vârsta de 87 de ani, în Nemours, lângă Paris. Actrița cu zâmbet inconfundabil și grație magnetică a fost mai mult decât o apariție răvășitoare pe ecran: a întruchipat farmecul unei epoci de aur a filmului.

Născută în 1938, în Tunis, într-o familie de italieni, originari din Sicilia, Claudia Cardinale a intrat în lumea fascinantă a cinematografiei aproape din întâmplare. După ce a câștigat un concurs de frumusețe local, a fost trimisă la Festivalul de Film de la Veneția, unde marile studiouri au remarcat imediat alura sa exotică, diferită de tot ceea ce oferea Italia anilor ’50. De acolo, destinul ei s-a scris rapid, în cel mai spectaculos fel posibil.

De-a lungul carierei, Cardinale a fascinat printr-o eleganță unică, diferită de pasiunea directă a Sophiei Loren sau de intensitatea altor mari dive italiene. Ea a rămas mereu simbolul rafinamentului discret și al misterului, transformând fiecare apariție pe ecran într-o experiență memorabilă.

Claudia Cardinale în imagini Colaj Getty Images
Claudia Cardinale în imagini Colaj Getty Images

Ghepardul – rolul emblematic al Claudiei Cardinale

În 1963, Luchino Visconti i-a oferit rolul vieții atunci când a distribuit-o în Il Gattopardo (Ghepardul), alături de Burt Lancaster și Alain Delon. Cardinale, în rolul tinerei Angelica, a devenit imaginea unei epoci apuse – aristocrația italiană – și simbolul unei frumuseți renăscute. Ghepardul este capodopera care a scris istoria - a încununat-o pe Claudia Cardinale drept regină a Italiei.

Cronicarii au scris atunci că nicio altă actriță nu ar fi putut transmite, printr-o simplă privire, amestecul de forță și fragilitate care a marcat destinul personajului.

Washington Post notează că prezența sa în film „iradiază energie și vitalitate”, transformând fiecare scenă într-o operă vizuală. Pentru mulți, acel vals grandios dintre Cardinale și Delon rămâne una dintre cele mai frumoase secvențe din istoria cinematografiei.

A fost odată în Vest – apogeul westernului european – Claudia Cardinale, feminitate și forță

În 1968, Sergio Leone i-a oferit rolul Jill în Once Upon a Time in the West / C’era una volta il West (A fost odată în Vest). Claudia Cardinale întruchipează „singura femeie într-o lume a bărbaților duri și violenți”, potrivit Reuters, dar și a prafului și a armelor – și tocmai de aceea rolul ei a căpătat o forță istorică.

Personajul ei rămâne și astăzi un manifest pentru feminitatea puternică și independentă, care cucerește nu prin pistol, ci prin inteligență și mister. A fost momentul în care Cardinale a devenit un star global, cu un succes colosal inclusiv în America.

„8½” – Claudia Cardinale, muza lui Fellini

Federico Fellini a știut dintotdeauna să scoată la lumină fețele ascunse ale actorilor săi, iar pe Claudia Cardinale a transformat-o într-un vis cinematografic în (1963). Ea apare mai mult ca o viziune, o proiecție idealizată a feminității, decât ca un personaj.

Citește și: Alain Delon, rebelul enigmatic al cinematografiei, în trei filme de colecţie distribuite cu „Adevărul“, în fiecare luni, de pe 5 decembrie

Entertainment Weekly scrie că pentru Fellini ea întruchipa „imaginea femeii inaccesibile, un amestec de forță și fragilitate, realitate și reverie”. Drept urmare, filmul a devenit una dintre capodoperele absolute ale cinematografiei mondiale, iar Cardinale a rămas muza eternă a cineastului.

Cariera Claudiei Cardianel, între artă și legendă: O stea a cinematografiei mondiale

De-a lungul a peste cinci decenii de carieră, Claudia Cardinale a jucat în peste 140 de producții, vorbind fluent trei limbi – franceză, italiană și engleză – și rămânând mereu o prezență hipnotizantă. Și-a construit o carieră unică, refuzând adesea rolurile care nu îi respectau demnitatea sau care i-ar fi redus statutul la simplă „divă de ecran” – o raritate într-o industrie dominată de compromisuri. Reuters notează că tocmai această verticalitate i-a adus respectul industriei.

Într-o epocă a divelor fabricate, Cardinale a rămas autentică. „Nu am vrut niciodată să fiu o stea. Am vrut doar să fiu actriță”, spunea diva italiană într-un interviu. Și exact asta a fost: o actriță care a trecut dincolo de timp și de ecran.

Astăzi, lumea o celebrează mai mult ca niciodată. Filmele sale nu au murit, ci trăiesc mai intens ca oricând.

Marii actori alături de care a strălucit Claudia Cardinale

Pe ecran, Claudia Cardinale nu era doar o prezență fermecătoare – era un magnet pentru talentele cinematografice ale timpului său. În Ghepardul, fiecare pas al ei pe ringul de dans cu Alain Delon pulsa de eleganță, în timp ce Burt Lancaster o privea cu admirație – o scenă ce a rămas emblematică pentru istoria filmului.

În A fost odată în Vest, praful și soarele arzător se contopeau cu privirea misterioasă a lui Jill, iar Henry Fonda și Jason Robards păreau eclipsați de forța subtilă a personajului Claudiei. Fiecare siluetă, fiecare mișcare transmitea mai mult decât replicile – putere, inteligență, feminitate pură.

Citește și: A murit actorul Robert Redford, legendă a cinematografiei: avea 89 de ani. Suferințele care l-au măcinat

Și apoi 8½, unde Fellini a transformat fiecare cadru într-un vis: Claudia și Marcello Mastroianni, față în față, tăcerile lor vorbesc mai mult decât cuvintele, iar chimia lor a făcut ca fiecare scenă să rămână imprimată în memorie.

Jean-Paul Belmondo, Peter O’Toole, Charles Bronson – lista marilor parteneri de pe ecran este lungă, dar fiecare a fost doar un cadru în care Cardinale strălucea cu farmecul ei unic. Cu fiecare colaborare, ea nu doar că a împărțit scena, ci a transformat-o în magie cinematografică.

Moștenirea Claudiei Cardinale în cinematografie

Claudia Cardinale nu mai e printre noi, dar filmele sale continuă să pulseze pe marile ecrane și în inimile iubitorilor de cinema.

De la Rocco e i suoi fratelli (Rocco și frații săi, 1960) și The Pink Panther (Pantera Roz, 1963), până la La ragazza con la pistola (Fata cu pistolul, 1968) și Fitzcarraldo (1982), Cardinale a demonstrat că poate naviga orice gen – de la comedie sofisticată până la dramă istorică și film de aventuri.

Ea nu a fost doar o frumusețe a Italiei, ci un simbol al eleganței universale, o legendă care și-a scris numele în istoria cinematografiei mondiale. Claudia Cardinale a fost mai mult decât un chip frumos: a fost o femeie care a redefinit feminitatea pe marele ecran, o prezență care a strălucit dincolo de timp.

Astăzi, România – la fel cu întreaga lume – o plânge și o celebrează. Pentru că, de fapt, Claudia Cardinale nu a murit: trăiește în fiecare cadru, în fiecare replică, în fiecare privire pe care ne-a lăsat-o moștenire.

Filme

