search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

A murit Artan. Adrian Pleșca, fondatorul Timpuri Noi și Partizan, avea 64 de ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Adrian Pleşca, cunoscut ca Artan, a murit marți, 2 decembrie, la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală. Membrul fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan avea 64 de ani.

Artan avea 64 de ani. FOTO Facebook Radio Guerilla
Artan avea 64 de ani. FOTO Facebook Radio Guerilla

„Drum bun, Adrian «Artan» Pleșca! Mulțumim!”, a transmis Radio Guerrilla pe Faebook. 

Decesul artistului a survenit în urma unui accident vascular cerebral (AVC).

Scandalul care l-a măcinat

În luna octombrie a acestui an, artistul a fost acuzat că ar fi urmărit insistent o adolescentă și ar fi încercat să o sărute cu forța. Autoritățile au anunțat că au demarat verificări privind presupusul incident de hărțuire în care ar fi fost implicată o tânără de 18 ani și artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan. 

Tânăra l-ar fi avertizat că va suna la poliție. Incidentul a fost parțial filmat, iar un fragment video a circulat Facebook.

În comunicatul transmis în octombrie de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București se arată că „la acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

Artan a recunoscut că a greșit și a spus că regretă incidentul, menționând că uneori trece prin episoade pe care nu le poate controla, din cauza unor probleme medicale.

Regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare... În public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, spunea Artan pe Facebook.

A fondat trupele Timpuri Noi și Partizan

Artan s-a născut în 1961 în București și a devenit una dintre cele mai marcante figuri ale rockului românesc, în special ca lider al trupei Timpuri Noi, fondată în 1981. 

Porecla „Artan” a primit-o la 7 ani, de la un vecin mai mare, și a rămas cu ea toată viața. A crescut în cartierul Titan, unde și-a petrecut foarte mult timp în parc.

În facultate, la Politehnica București (Metalurgie), a avut mari probleme cu școala din cauza trupei Timpuri Noi. Petrecea până la 12 ore pe zi la repetiții, iar acest lucru l-a făcut să rămână repetent de trei ori. Totuși, în final a reușit să termine studiile, în principal prin muncă și mai puțin prin „învârtit examene”, după cum spunea cu autoironie.

Citește și: Partizan rămâne fără Artan: trupa a anunţat despărţirea de artist

În anii ’80, Timpuri Noi era o formație nonconformistă, cu versuri îndrăznețe, iar spectacolele din Club A erau energice și apreciate de public. 

Artan a cântat timp de două decenii și în Corul Radio (1990–2011).

În 2009, Artan a părăsit grupul şi a format apoi trupa Partizan. În 2019, Partizan anunţa separarea de Adrian Pleşca, fără a oferi un motiv.

Ultima postarea a lui Artan pe Facebook

Pe 27 noiembrie 2025, artistul a postat ultimul său mesaj pe Facebook, în care anunța concertul programat pe 28 noiembrie, la Cafe Piața Amzei.

Mărturisirile lui Artan: „Nu mă pricep la nimic şi caut metode alternative”

 Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul”, în 2010, Artan mărturisea:

„Nu mă pricep la nimic şi caut metode alternative. Cei care se pricep prin metode directe impuse de ei ca metode oficiale sunt colegii noştri şi totodată prietenii şi chiar colaboratorii noştri din campaniile electorale dotate cu ro', cu po' şi cu populară. Iar când spun că nu pricep la nimic nu e vorba numai de intrumentele vioară, pian şi contrabas, ci de nimic, după cum foarte bine v-am spus şi mai înainte - aşa încât ar fi nepotrivit să apreciez tocmai eu pe care le care consider drept imposibile şi de ce. Deşi este foarte tentant ca tu - deşi să nu ştii absolut nimic, totuşi să vorbeşti”.

Tot atunci, Adrian Pleşca, spunea:

„Am ajuns să vorbim, deşi n-as fi dorit, despre diferenţa esenţială între un grup pop şi un grup rock. În timp ce un grup pop are un solist şi un acompaniament, de exemplu Savoy cu Angela Similea sau cu solistul de serviciu Marian Nistor, un grup rock este format din artişti care în mod ideal sunt inamovibili deoarece fiecare dintre ei dezvoltă un mesaj muzical propriu în primul rând şi abia în al doilea rând se subordonează unui discurs principal.

Numai topologia face ca solistul să fie mai vizibil, mereu în prima linie, mereu în centru, mereu el spune şi canta vorbele. Adică eu ştiu că la un spectacol ponderea noastră pe scenă este evaluată ca diferită, dar inside ponderea noastră nu este diferită. Noi toţi dintr-o formaţie ştim acest lucru. Aşa că trebuie învinsă doar o aparenţă”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
fanatik.ro
image
Adrian Pleșca, alias Artan, a murit la 64 de ani. Era membru fondator al trupelor românești Timpuri Noi și Partizan
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
La ce înălțime se montează termostatul pentru eficiență maximă. Recomandarea specialiștilor
playtech.ro
image
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Giovanni Becali: ”Mutu m-a trădat”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Vești bune! Pensionarii primesc cadou bani în decembrie!
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!