Intervenţie de urgenţă la Prefectura Sibiu. Toți angajaţii au ieşit din clădire din cauza mirosului de gaz

Cei 75 de angajaţi ai Prefecturii Sibiu s-au autoevacuat, joi, 12 decembrie, după ce în clădire s-a simţit un puternic miros de gaz, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

„O autospecială de stingere şi un echipaj SMURD intervin de urgenţă pe strada Andrei Şaguna, întrucât într-o clădire administrativă se resimţea miros de gaz. Din clădire s-au autoevacuat aproximativ 75 de persoane, până la sosirea pompierilor”, au transmis reprezentanţii ISU Sibiu.

Potrivit sursei citate, intervenţia este în desfăşurare.

Sursa mirosului de gaz nu a fost încă identificată.