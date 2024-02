Milionarul Nick Rădoi, după luni de chimioterapie pentru cancer de colon: „N-aș fi crezut că mai trăiesc!”

Nick Rădoi a fost diagnosticat anul trecut cu cancer de colon, în timpul unei banale operații de apendicită. Au urmat trei luni chinuitoare de chimioterapie. Milionarul a povestit, pentru Click!, despre calvarul prin care a trecut după ce s-a aflat la limita dintre viață și moarte.

Viața milionarului stabilit în America s-a schimbat la 180 de grade după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon.

Nick Rădoi: „Am avut tumoare 9 cm pe colon. Am stat opt ore în operație!”

Totul a început în luna august a anului trecut, atunci când Nick Rădoi (63 de ani) a acuzat dureri abdominale. A fost la un consult la medicii din Mexic, țara în care locuia la acel moment, care i-au pus diagnosticul de apendicită acută și l-au băgat imediat în operație.

Surpriza a venit însă atunci când milionarul se afla în plină intervenție chirugicală. Medicii i-au descoperit o tumoră de 9 cm pe colon.

„A început să mă doară jos, în partea dreaptă, sub stomac. Aveam dureri mari, m-au dus am făcut o analiză, un CT, m-au băgat într-un tub, și diagnosticul lor a fost că am probleme cu apendicita. Am fost de acord să fac operația aici, în Mexic. Operația era una simplă, am fost la un spital foarte bun aici, o doctoriță foarte bună, dar s-a întâmplat că, în timpul operației, nu a fost apendicita și a găsit o tumoare pe colon de 9 cm. Doctora a sunat-o imediat pe fiica mea, care e doctor, și ea și-a dat acordul să-mi scoată tumora. Eu eram pe masa de operație, iar intervenția care trebuia să dureze o oră, a durat, de fapt, opt ore și jumătate”, a povestit Nick Rădoi, pentru Click!

„S-a desprins operația! Copiii și fosta mea soție au fost lângă mine!”

După intervenția din Mexic, a fost nevoi de un transfer în SUA:

„ S-a desprins operația, înăuntru colonul s-a desprins, am făcut o inflamație foarte mare, iar decizia pe care am luat-o a fost să închiriez un avion privat și să plec în America”.

„N-aș fi crezut că mai trăiesc!”

A fost internat în spital și a urmat un tratament pentru cancer.

„Am mai avut încă câteva operații în America. Din august, timp de șase luni de zile, am fost în stare foarte gravă, nu puteam să mă mișc din pat. N-aș fi crezut că mai trăiesc! Familia mea a fost lângă mine, copiii mei au stat zi și noapte lângă mine, și-au lăsat joburi, copiii acasă. Toți au fost lângă mine, și fosta mea soție. O iubire necondiționată, nu m-aș fi așteptat vreodată să fiu chiar așa de mult iubit!”, a mai spus milionarul.

Au urmat trei luni de ședințe chinuitoare de chimioterapie, până când milionarul avea să afle că este în afara oricărui pericol.

Cine este Nick Rădoi?

Nick Rădoi a trăit o viaţă desprinsă parcă din filmele americane. Rădoi a devenit multimilionar în Statele Unite, după ce împreună cu părinţii şi fraţii săi a fost expulzat din România, în 1979.

Vinovat, din punctul de vedere al autorităţilor, a fost tatăl lui Nick Rădoi, Nicolae, care devenise o ţintă a Securităţii şi care a fost închis la Timişoara pentru protestele sale împotriva regimului comunist.

Alături de alţi creştini baptişti, Nicolae Rădoi a făcut parte din Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase şi de Conştiinţă (ALRC). Imediat, autorităţile au declanşat represiunea grupului.

