Lance Reddick, vedeta memorabilă din serialul „The Wire” și „John Wick”, a murit la 60 de ani

Reprezentanții actorului au confirmat decesul acestuia, deși cauza nu a menționată imediat. Lance Reddick, actorul de un excepțional caracter, faimos pentru interpretările sale din The Wire și franciza John Wick, avea 60 de ani.

Reprezentanții lui Reddick i-au confirmat moartea, spunând că „a murit brusc în această dimineață din cauze naturale”. Declarația continuă: „I-au supraviețuit soția lui Stephanie Reddick și copiii Yvonne Nicole Reddick și Christopher Reddick. Se pot face donații în memoria sa către momcares.org din Baltimore, orașul său natal. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale în acest moment.”

Reddick s-a bucurat de o carieră prolifică, de aproape 30 de ani, ca actor profesionist. În afară de The Wire, a avut roluri notabile în seriale de succes precum Oz , Lost, Fringe și Bosch. Filmele sale au inclus producții de acțiune precum White House Down și Godzilla vs. Kong, precum și remake-ul lui Spike Lee din Oldboy. Lance și-a împrumutat frecvent și vocea pentru jocuri video de succes precum Quantum Break , franciza Destiny și Horizon Zero Dawn.

„Un om de o mare putere și grație”, a scris unul dintre co-starurile din The Wire , Wendell Pierce, pe Twitter . „Un muzician la fel de talentat pe cât a fost un talentat actor. O durere ascuțită și neașteptată pentru familia noastră artistică. O suferință de neînchipuit pentru familia lui personală și pentru cei dragi. Domnul să te odihnească prietene. Ți-ai pus amprenta aici.”

Născut pe 7 iunie 1962 și crescut în Baltimore, Reddick s-a îndreptat inițial către o viață în muzică. A studiat compoziția clasică la ilustrul Eastman School of Music de la Universitatea din Rochester, dar după ce s-a mutat la Boston, s-a hotărât să lucreze ca muzician profesionist. După cum a explicat într-un interviu din 2012, el lucra în mai multe locuri de muncă pentru a-și face rostul și pentru a-și întreține familia până atunci când a suferit o accidentare la spate care l-a determinat să-și reconsidere cariera. Atunci a început să se apuce de actorie (deși s-a întors la muzică în cele din urmă, lansând un album în 2007).

Reddick a început să facă audiții și să câștige roluri în Boston, înainte de a-și asigura un loc într-o altă instituție ilustră, Yale School of Drama, unde a obținut un Master în Arte Frumoase în 1994. Primele roluri au venit în teatru, Reddick fiind ales în special ca un actor în roluri sprecum Belize în drama epică a lui Tony Kushner, Îngerii în America. Au urmat câteva mici roluride film și TV, inclusiv roluri în producții precum celei a HBO Oz și Law & Order: Special Victims Unit.

Marele lui descoperire a venit în sfârșit în 2002, când a fost ales în rolul lui Cedrick Daniels, un polițist onest din Departamentul de Poliție din Baltimore, care avansează de la locotenent la comisar de poliție doar pentru a demisiona după ce a refuzat să facă muncă de birou. Pe lângă faptul că locotenentul Daniels este un rol emblematic într-o emisiune TV emblematică, Reddick a spus că The Wire l-a ajutat să realizeze „cât de importantă poate fi munca mea ca actor, social și politic, nu doar artistic”.

Succesul lui The Wire, urmat de rolul lui Reddick ca agent de securitate internă în Fringe, l-a făcut pe actor cu o mică problemă de tiparsă fie încadrat într-un anume tipar din punctul de vedere al personajelor jucate. Dar, versatilitatea lui Reddick a fost întotdeauna evidentă dacă știai unde să cauți. Deși, cu siguranță, cel mai bine este cunoscut pentru rolurile sale dramatice, el a apărut și într-o mulțime de comedii, precum It's Always Sunny în Philadelphia, Key & Peele și celebra comedie întunecată Corporate.

Mai recent, Reddick a apărut în Regina King's One Night in Miami... , sitcom-ul animat Paradise PD și adaptarea din seria Netflix a lui Resident Evil . Lucrând mereu, Reddick a mai finalizat câteva proiecte înainte de moartea sa neașteptată, inclusiv al patrulea film cu John Wick , care va sosi săptămâna viitoare, pe 24 martie. De asemenea, urmează să apară postum în serialul Disney+ Percy Jackson and the Olympians (el joacă rolul lui Zeus). precum și remake-ul White Men Can't Jump și un nou film biografic al lui Shirley Chisholm, prima congresmană de culoare.