„The Artist”, colecția Roxanei Ostroveanu, a cucerit Paris Fashion Week 2025

Într-un sezon marcat de căutări estetice și de curaj artistic, colecția „The Artist” a designerului Roxanei Ostroveanu a fost una dintre revelațiile Paris Fashion Week 2025.

Creațiile IMROSKA, careacterizate prin linii elegante și detalii ce transmit emoție, au reușit să aducă în prim-plan o viziune coerentă și profundă, recunoscută oficial prin premiul Excellence in Artistic Innovation – Visionary Collection of the Year.

Pentru designerul Roxana Ostroveanu, colecția reprezintă mai mult decât o serie de piese vestimentare.

„Moda, pentru mine, înseamnă să transformi o stare într-o formă. Când o femeie îmbracă o piesă IMROSKA, vreau să simtă că poartă o poveste, nu doar o siluetă. Voi continua să caut frumusețea care nu are nevoie de explicații, eleganța care rezistă în timp și povestea care se citește dincolo de catwalk. Această colecție nu este doar despre haine, ci despre cum emoțiile pot fi transformate în formă, despre cum un material prinde viață prin mâinile celor care îl lucrează și despre cum fiecare detaliu spune ceva mai mult decât pare la prima vedere. Împart această recunoaștere cu echipa mea și cu toți cei care au crezut în mine”, a transmis Roxana Ostroveanu, într-un comunicat.

Astfel, „The Artist” devine un reper al ediției din acest an a Paris Fashion Week, dar și o declarație de intenție pentru viitor: moda ca artă vie, ca limbaj universal, ca punte între sensibilitate și formă.

Paris Fashion Week 2025 are loc în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025.

Și la ediția din martie, creatoarea de modă Roxana Ostroveanu a primit aprecieri la Paris Fashion Week, unde a prezentat noua colecția intitulată Zebra. Talentul său a fost premiat cu Visionary Design Award, acordat de FashionTV.