Roxana Ostroveanu, fashion artist: „Palatul Primăverii nu este doar fosta reședință a lui Ceaușescu. Este și locul în care poți vedea realitatea artistică a unei epoci”

Roxana Ostroveanu este un nume pe care pasionații de haute couture din România îl cunosc foarte bine. Puțini știu însă că este prima creatoare de fashion care a avut curajul și inspirația să folosească decorurile Casei Ceaușescu pentru sesiunea foto dedicată noii colecții pe care a lansat-o.

Reporter: Cum ai ales această locație?

Roxana Ostroveanu: Am căutat un reper iconic și compatibil cu valorile Imroska, deoarece acest brand este mult mai mult decât produse vestimentare de lux: este un concept care promovează aceeași atenție la detalii și la calitate cât și la relațiile interumane. Energia frumoasă cu care produsele sunt create în atelierul Imroska, cultura exclusivistă care începe de la umerașele create de către cel mai cunoscut producător din Italia, etichete țesute în Londra, materiale textile și dantele din Franța, folosite la unison de către cele mai mari branduri din lumea modei: cu Imroska ne aliniem la pretențiile europene. Chiar dacă nouă, ca popor, ne lipsește istoria în modă, avem totuși un talent desăvârșit și un potențial enorm de creație. De aceea am ales Casa Ceaușescu sau Palatul Primăverii, cum mai este cunoscută clădirea. Aici se revelează unicitate, originalitate și exclusivism, caracteristici care surprind și care inspiră: decorațiunile interioare, mobilierul și detaliile de arhitectură sunt dovada potențialului nostru creativ și al înclinației către lux.

Reporter: Cum vezi acest efort de recuperare estetică și de revalorizare a unui obiectiv care a fost și este puternic asociat regimului comunist și mai ales cuplului Ceaușescu?

Roxana Ostroveanu: Relația dintre artă și regimurile autoritare a fost un tabu pe care democrațiile europene l-au depășit de mult timp. Este momentul ca și societatea românească să facă asta. În fond, nici mozaicurile, nici amenajările, și nici detaliile de arhitectură din Palatul Primăverii n-au fost făcute de Ceaușescu. Au fost făcute de artiștii epocii respective, de oameni foarte talentați și foarte dedicați muncii și artei lor. Este normal să recunoaștem și să apreciem calitatea artistică a spațiului, dar, în același timp, să înțelegem și să afirmăm faptul că regimul comunist a fost un regim dictatorial. Sunt două realități care nu se exclud una pe cealaltă.

Reporter: Nu știu să existe campanii de promovare care să fi folosit imagini din interiorul Casei Ceaușescu. Este Imroska primul brand care face acest lucru?

Roxana Ostroveanu: Din câte știu, suntem primii care aducem în spațiul public, într-o interpretare comercială, fotografii din interiorul Casei Ceaușescu. Iar asta este o realizare nu doar pentru brandul Imroska, ci pentru întreaga lume. Sunt convinsă că mulți dintre cei care citesc acest interviu sau care intră pe site-ul imroska.com și văd fotografiile vor dori să viziteze Casa Ceaușescu, dacă n-au făcut-o deja. În fond, Palatul Primăverii nu este doar fosta reședință a lui Ceaușescu. Este și locul în care poți vedea realitatea artistică a unei epoci.

Reporter: A contat pentru tine faptul că cel mai vizitat obiectiv turistic din București este Casa Ceaușescu?

Roxana Ostroveanu: Nu. Am scris un articol despre Casa Ceaușescu acum mulți ani, când era mai puțin cunoscută, încurajând oamenii să meargă să viziteze această capodoperă. Astăzi situația este diferită, deja foarte mulți turiști străini au auzit de dictatorul Ceaușescu, iar vizitarea fostei sale reședințe este un obiectiv pe care nu vor să-l rateze.

Reporter: Care sunt acele elemente de detaliu care ți s-au părut deosebite din punct de vedere artistic?

Roxana Ostroveanu: Totul este deosebit de armonios, chiar grandios, din punct de vedere artistic. Poate să-ți placă stilul sau nu, dar nimeni nu poate nega faptul că s-au investit mulți bani, muncă și talent. Pe mine m-au inspirat cel mai mult mozaicurile, în special cele cu păuni, mai ales că această pasăre reprezintă, alături de steaua Merkaba, unul dintre cele două concepte fundamentale ale Imroska. Păunul a fost și va rămâne etern un simbol al frumuseții, al schimbării pozitive, manifestarea terestră a celestei Păsări Phoenix, iar pentru Imroska este visul frumuseții eterne exprimate în zeci de nuanțe, culori și simboluri ascunse.

Reporter: Detaliază, te rog, pentru că mi se pare foarte interesantă această asociere între un păun și un brand de fashion.

Roxana Ostroveanu: Luxul și opulența sunt admirabile, atâta vreme cât vin natural. Dacă sunt mimate, dacă sunt artificiale sau inadecvate, ele alunecă în kitsch. Un păun nu vrea să pară ceva ce nu este, nu vrea să epateze sau să atragă atenția cu orice preț. El pur și simplu este unic și deosebit de tot ce este în jurul lui într-un mod natural. Este simbolul unei autentice opere de artă creată pentru a încânta privirile spectatorilor, fără să țină neapărat să facă acest lucru, fără să se prefacă, fără să joace un rol. Cunoscătorii fac diferența...

Reporter: Te regăsești în această imagine sau în acest concept al păunului?

Roxana Ostroveanu: Acesta este idealul Imroska! Să creăm ținute care să evidențieze caracteristicile unice ale celor care aleg să le poarte: femei autentice care emană feminitate, femei cu un vibe exclusivist, natural, fără excese și fără nimic fals în comportamentul și în atitudinea lor. Frumusețe și naturalețe. Să fie atrăgătoare fără a deveni vulgare, să fie feminine fără să pară frivole, dar să iasă totuși de sub efectul de „turmă”: într-o eră a unei societăți de consum, energia hainelor devine superficială. Dar de ce avem un dressing plin și, totuși, purtăm mai mult o singură pereche de blugi?

Deoarece totul este energie. Subiectul este foarte complex, căci nu este vorba despre haine accesibile ca preț în care să arătam bine rapid - acestea sunt produse cu efort din partea unor oameni chinuiți de împrejurări și mai puțin norocoși. Este o întreagă cultură pe care oamenii educați în modă și cu posibilități materiale au învățat-o de mult, de aceea aleg haine create de designerii cu care empatizează sau aleg produse create de oameni responsabili. O clipă „instragramabilă” pentru noi poate fi o rană dureroasă pentru Planetă și pentru cei exploatați de către marile industrii focusate doar pe câștigurile proprii. Orice alegere a unui obiect vestimentar este un manifest.

Reporter: Ce reacții ai primit după lansarea colecției și a sesiunii foto?

Roxana Ostroveanu: Feedback-ul a fost foarte bun. Am avut prezentare la Festivalul de Film de la Veneția, apoi am avut lansarea colecției pe podiumul de la Paris Fashion Week și tocmai ce ne-am întors de la Abu Dhabi Grand Prix. Peste tot, în afară de creații, oamenii au putut vedea și imaginile din sesiunea foto. Dincolo de succesul de care s-a bucurat colecția ca atare, am primit multe aprecieri și pentru imaginile de promovare. Mai ales pentru publicul internațional, acest stil este foarte autentic, foarte proaspăt și vine cu ceva pe care cei din industrie nu avut ocazia să-l vadă în altă parte.

Reporter: Ce planuri de viitor ai? Vei continua să cauți noi repere în arta românească contemporană pe care să le reinterpretezi în creațiile tale?

Roxana Ostroveanu: Sunt într-o continuă căutare. Sunt multe lucruri care merită aduse în fața publicului, fie ca atare, ca artă în sine, fie reinterpretate inclusiv în această zonă de fashion. Dar știu cu siguranță că valorile luxului autentic, ale exclusivismului natural, original, nu se vor schimba. Și sunt nenumărate opere de artă, curente și stiluri mai vechi și mai noi, inclusiv în România, care exprimă același lucru pe care îl susțin și eu, prin creațiile brandului Imroska.