Sting prezice o „luptă“ între artişti şi inteligenţa artificială: „Nu cred că putem lăsa mașinile să preia controlul“

Cântăreţul britanic Sting a prezis joi o "luptă" a artiştilor pentru a-şi apăra munca împotriva utilizării inteligenţei artificiale în industria muzicală, informează AFP, citată de Agerpres.

În vârstă de 71 de ani, fostul vocalist al trupei Police a susţinut într-un interviu acordat BBC că "elementele de bază ale muzicii ne aparţin nouă, fiinţelor umane".

"Va fi o luptă pe care va trebui să o ducem cu toţii în următorii ani: apărarea capitalului nostru uman împotriva inteligenţei artificiale".

Acest procedeu este folosit pentru a recrea operele unor muzicieni celebri. Melodii false ale unor artişti precum Eminem, Drake, The Weeknd sau Oasis au fost create graţie inteligenţei artificiale.

"Instrumentele sunt utile, dar noi trebuie să le mânuim", a declarat Sting. "Nu cred că putem lăsa maşinile să preia controlul, trebuie să fim precauţi", a adăugat vedeta.

"Poate că pentru muzica electronică, funcţionează. Dar pentru cântece, care exprimă emoţii, nu cred că mă va emoţiona'', a adăugat el. Joi Sting urma să primească cea mai înaltă distincţie a The Ivors Academy.

Joburile care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială

Inteligența artificială va afecta multe categorii de salariați, dar există și joburi care nu vor avea de suferit din cauza roboților cibernetici.

În mijlocul discuțiilor despre inteligența artificială (AI) care înlocuiește angajații, experții spun că există unele locuri de muncă pe care computerele nu le pot submina, cel puțin nu în prezent. De la începutul revoluției industriale, au existat mereu amenințări că noile mașini – de la războaie mecanizate la microcipuri – ar lua locurile de muncă umane. În cea mai mare parte, oamenii au învins. Acum, spun unii experți, cu prezența AI la orizont, amenințarea este aproape: roboții chiar vin să ne ia unele locuri de muncă.

300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute

Un raport din martie 2023 de la Goldman Sachs a estimat că AI capabilă să genereze conținut ar putea face un sfert din toată munca realizată în prezent de oameni. În Uniunea Europeană și SUA, mai arată raportul, 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza automatizării. Și asta ar putea fi îngrozitor, spune Martin Ford, autorul cărții „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything“.

Din fericire, nu toate sunt vești proaste. Experții spun că există încă lucruri de care AI nu este capabilă – sarcini care includ calități „foarte“ umane, cum ar fi inteligența emoțională și gândirea creativă. „Cred că, în general, există trei categorii care vor fi relativ izolate în viitorul apropiat“, spune Ford. „Primul ar fi locurile de muncă ce sunt cu adevărat creative: nu lucrezi cu formule, ci vii cu adevărat cu idei noi sau construiești ceva nou“. Asta nu înseamnă neapărat că toate locurile de muncă considerate „creative“ sunt sigure, arată hotnews.ro. De fapt, lucruri precum designul grafic și rolurile legate de arta vizuală pot fi printre primele pe care AI le „preferă“; algoritmii de bază pot direcționa un bot să analizeze milioane de imagini, permițând AI să le stăpânească și să le combine instant.