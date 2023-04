De ce Sean 'Diddy' Combs i-a plătit lui Sting 5.000 de dolari în fiecare zi în ultimii 25 de ani?

Sting a recunoscut, la un moment dat, că și-a ținut copiii în facultate cu banii pe care îi plătește Diddy lunar în conturile lui.

Nu, Sting nu a ajuns la fundul sacului, iar Diddy nu-i dă bani nici din milă, nici din prietenie, ci di obligație!

Fiecare "răsuflare" a lui Sean 'Diddy' Combs îl înțeapă câte puțin, după ce acesta a preluat un cântec în urmă cu peste 25 de ani. Și chiar unul foarte cunoscut!

Rapperul a confirmat recent că îi plătește zilnic mii de dolari colegului de breaslă de la care a împrumutat fără voie una dintre cele mai cunoscute coloane sonore, dar și câteva vorbe din piesa lui Sting.

Sting primește 5.000 de dolari pe zi?

Totul s-a aflat atunci când un interviu din 2018 al lui Sting din The Breakfast Club a reapărut online la începutul acestei săptămâni, în care cântărețul părea să confirme că rapperul îi plătește în jur de 2.000 de dolari pe zi, după ce a luat o mostră din hitul său din 1983, "Every Breath You Take". Însă imediat Diddy a trimis un răspuns pe Twitter pentru a corecta suma pe care o trimite de fapt solistului de la The Police. "Nu. 5K pe zi. Cu dragoste pentru fratele meu @OfficialSting", a scris Diddy alături de un clip din interviu.

Dacă este adevărat, Diddy îi plătește lui Sting aproape 2 milioane de dolari pe an, în fiecare an! El a preluat un fragment important și foarte recognoscibil din melodia trupei The Police pentru a-și lansa propria piesă în 1997, "I'll Be Missing You" - care era un tribut adus prietenului său Christopher "Notorious B.I.G.". Wallace, care a murit într-un schimb de focuri cu câteva luni înainte. Melodia a rămas în fruntea topului Billboard 100 timp de 11 săptămâni.

Elton John l-a "pârât" pe Diddy

Mai înainte de asta, artistul rocker britanic Sting declarat pentru revista "Rolling Stone" în 2003 că un alt artist englez de top i-a dat pontul despre eșantionarea cântecului său. "Elton John mi-a spus: "Trebuie să asculți ['I'll Be Missing You'], vei fi milionar!". I-am spus: 'Sunt milionar!' El a spus: 'Vei fi milionar de două ori!'. Cu banii obținuți, am trimis câțiva dintre copiii mei la facultate, iar eu și P. Diddy suntem acum buni prieteni."

Ei bine, Sting și-a înmulțit averea de sute de ori, de vreme ce anul trecut a fost raportat că și-a vândut întregul catalog muzical către Universal Records pentru suma de 300 de milioane de dolari.

