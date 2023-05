Meseriile viitorului. Joburile care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială

Inteligența artificială va afecta multe categorii de salariați, dar există și joburi care nu vor avea de suferit din cauza roboților cibernetici

În mijlocul discuțiilor despre inteligența artificială (AI) care înlocuiește angajații, experții spun că există unele locuri de muncă pe care computerele nu le pot submina, cel puțin nu în prezent. De la începutul revoluției industriale, au existat mereu amenințări că noile mașini – de la războaie mecanizate la microcipuri – ar lua locurile de muncă umane. În cea mai mare parte, oamenii au învins. Acum, spun unii experți, cu prezența AI la orizont, amenințarea este aproape: roboții chiar vin să ne ia unele locuri de muncă.

Un raport din martie 2023 de la Goldman Sachs a estimat că AI capabilă să genereze conținut ar putea face un sfert din toată munca realizată în prezent de oameni. În Uniunea Europeană și SUA, mai arată raportul, 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza automatizării. Și asta ar putea fi îngrozitor, spune Martin Ford, autorul cărții „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything“.

Din fericire, nu toate sunt vești proaste. Experții spun că există încă lucruri de care AI nu este capabilă – sarcini care includ calități „foarte“ umane, cum ar fi inteligența emoțională și gândirea creativă. „Cred că, în general, există trei categorii care vor fi relativ izolate în viitorul apropiat“, spune Ford. „Primul ar fi locurile de muncă ce sunt cu adevărat creative: nu lucrezi cu formule, ci vii cu adevărat cu idei noi sau construiești ceva nou“. Asta nu înseamnă neapărat că toate locurile de muncă considerate „creative“ sunt sigure, arată hotnews.ro. De fapt, lucruri precum designul grafic și rolurile legate de arta vizuală pot fi printre primele pe care AI le „preferă“; algoritmii de bază pot direcționa un bot să analizeze milioane de imagini, permițând AI să le stăpânească și să le combine instant.

Strategii și meseriașii, greu de atins

Dar există și alte tipuri de creativitate, spune Ford: „În știință, medicină și drept... oameni a căror slujbă este să vină cu o nouă strategie juridică sau o nouă strategie de afaceri. Cred că acolo va continua să existe un loc pentru ființe umane“.

A doua categorie izolată, continuă el, sunt locurile de muncă ce necesită relații interpersonale sofisticate. El indică asistente, consultanți de afaceri și jurnaliști de investigație. Acestea sunt locuri de muncă, spune el, „în care ai nevoie de o înțelegere foarte profundă a oamenilor. Cred că va trece mult timp până când AI-ul va avea capacitatea de a construi cu adevărat relații“.

A treia zonă sigură, spune Ford, „sunt locuri de muncă care necesită într-adevăr multă dexteritate și capacitate de rezolvare a problemelor în medii imprevizibile“. Multe locuri de muncă – gândiți-vă la electricieni, instalatori, sudori și altele asemenea – intră aici . „Acestea sunt genul de locuri de muncă în care ai de-a face cu situații noi de rezolvat timpul“, adaugă el. „Sunt probabil cel mai greu de automatizat. Pentru a automatiza astfel de locuri de muncă, ai avea nevoie de un robot science fiction. Ai nevoie de C-3PO de la «Star Wars»“, a precizat Ford.

Flexibilitate în gândire

Experții susțin că adevărata problemă ar fi faptul că aceste sisteme AI învață cu fiecare zi care trece, iar dacă acum mai dau unele răspunsuri greșite, în viitor ele vor fi din ce în ce mai greu de întâlnit, dar acesta nu este neapărat un lucru rău. „Inteligența artificială va avea impact asupra carierei milioanelor de oameni la nivel mondial. În primul rând, costurile, apoi eficientizarea muncii, productivitatea și în final eliminarea erorii umane sunt câteva din principalele motive pentru care orice manager nu va ezita să înlocuiască zeci de angajați cu o mașinărie. Sunt estimări care arată că, la nivel global, sute de milioane de locuri de muncă vor fi înlocuite. Dar acest lucru nu trebuie să ne sperie, să ne descurajeze sau să ne deprime, ci să ne facă să devenim mult mai flexibili în gândire și în dobândirea unor abilități și competențe și, desigur, mult mai productivi și competitivi. Desigur că unele joburi vor fi înlocuite, dar totodată vor apărea noi joburi. Cred că tehnologia va avea un impact puternic asupra economiei în primul rând, dar și asupra multor sectoare de activitate de la simplele joburi care nu necesită calificare până la cele mai complexe“, spune psihologul Mihai Copăceanu.

Expertul consideră că tinerii vor fi cel mai puțin afectați de avansul luat de AI. „În ceea ce privește categoria tinerilor, cred că ei vor privi cu mult entuziasm, curiozitate și încredere provocările inteligenței artificiale. Scopul nostru este să lucrăm împreună cu inteligența artificială, nu împotriva ei. Nu putem să ne opunem ei, vom eșua și nu este inteligent. Scopul este să ne dezvoltăm la nivel personal, la nivelul organizației și la nivel național folosind inteligența artificială“, precizează Mihai Copăceanu.

Psihologul atrage totuși atenția că pentru a reduce anxietatea, panica și nesiguranța „avem nevoie de previziuni și de anumite decizii informate cu privire la gestionarea perturbărilor semnificative ale pieței locurilor de muncă și ale competențelor pentru angajați în urma implementării Inteligenței Artificiale“.