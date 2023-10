Speak și Florin Ristei, interdicție de la Antena 1 să mai filmeze „Fierți pe Insulă”, podcastul despre „Insula Iubirii”

După succesul fulminant pe care l-au avut cu proiectul „Fierți pe insulă”, Speak și Florin Ristei s-au gândit să lanseze și „Fierți pe America”, însă planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din „târg”. Astfel, cântărețul Speak a anunțat marți, 24 octombrie, pe Instagram că îndrăgita serie de podcasturi „Fierți” nu va mai continua.

Speak și Florin Ristei au prezentat pe YouTube „Fierți pe insulă”, un podcast unde au comentat fiecare episod al reality-show-ului „Insula iubirii”. În plus, cei doi au apucat să filmeze două episoade despre „America Express - Drumul Soarelui”, însă Antena Group le-a interzis acest lucru.

Amintim faptul că ambii au participat la reality show-ul „Asia Express- Drumul Comorilor”, care s-a filmat în Filipine și Taiwan.

De asemenea, Speak a transmis că deși „la FIERȚI PE INSULĂ s-a muncit foarte mult”, nu a avut „niciun beneficiu financiar din partea trustului”.

„Cu părere de rău vă anunț că nu vom mai continua seria de podcasturi Fierți. Am filmat două episoade despre America Express, urma să fim Fierți pe America, dar Antena Group ne-a interzis acest lucru. Deși la FIERȚI PE INSULĂ s-a muncit foarte mult și s-au alocat resurse destul de mari, nu am avut niciun beneficiu financiar din partea trustului, am făcut-o doar pentru că ne-a plăcut foarte mult proiectul.

Considerăm că am adus un plus valoare destul de mare, foarte, foarte mulți oameni ne-au scris că se uită la emisiune datorită podcastului și ne-am dorit să continuăm această serie doar cu proiecte în care noi credem și care ne plac foarte mult.

Chiar ne pare rău. Iubim televiziunea și ne dorim să o aducem cât mai mult în spațiul online pentru noua generație. Televiziunea trebuie să învețe să îmbrățișeze online-ul și să-l țină cât mai aproape, nu doar prin postări standard ale angajaților”, a anunțat Speak pe contul său de Instagram, conform PlayTech.

„Cel mai tare format TV”

„Formatul Asia/America Express nouă ne-a schimbat viața, ne-a maturizat foarte mult și simțeam o datorie morală vis a vis de acest proiect. Nu degeaba este cel mai tare format TV la ora actuală de pe piață. Creează emoție și stârnește reacții. Reacții pe care noi nu avem voie să le exprimăm în spațiul public.

Mulțumim tuturor oamenilor care ne-au susținut atât din online, cât și din televiziune și care ne-au scris zilnic să facem acest proiect, dar din păcate nu avem voie.

Recomandăm să vă uitați la America Express pentru că este un proiect foarte, foarte tare!

P.S. Nu au existat cereri materiale sau de resurse umane, ba chiar a existat și o ofertă comercială din partea noastră pentru a putea realiza proiectul”, a mai transmis cântărețul.