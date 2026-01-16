Sofia Vicoveanca a fost externată după infarctul de acum câteva zile. Managerul spitalului: „Ce om, ce artist, ce pacient!”

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost externată din Spitalul Județean Suceava, după ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie.

Îndrăgita cântăreață Sofia Vicoveanca a fost externată din Spitalul de Urgență Suceva, la cinci zile după ce a suferit un infarct.

Managerul Spitalului Clinic Județean Suceava, Larisa Blanari, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj după externarea artistei Sofiei Vicoveanca:

„Ne preocupă în fiecare zi sănătatea fiecărui pacient, iar echipa medicală a spitalului asta face în fiecare clipă: salvează! Azi ne bucurăm de un rezultat reușit și de un zâmbet sincer, la final de misiune, alături de emblema cântecului bucovinean, artista Sofia Vicoveanca. Ce om, ce artist, ce pacient! Multă sănătate și cântec duios mulți ani de acum înainte!”, a spus Larisa Blanari.

În urmă cu câteva zile, Sofia Vicoveanca a vorbit despre starea sa de sănătate, menționând că urmează cu strictețe indicațiile medicilor și așteaptă efectele tratamentului administrat.

Potrivit artistei, pe lângă problemele cardiace, starea sa ar fi fost afectată și de o răceală, ceea ce a complicat tabloul medical.

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a suferit un infarct miocardic în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Sofia Vicoveanca s-a născut la data de 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți (Toporuica de astăzi), localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți (astăzi în Ucraina), primind la naștere numele de Sofia Fusa.

Numele de scenă a fost ales deoarece directorul ansamblului artistic unde era angajată a considerat că numele Sofia Fusa nu avea rezonanță artistică și astfel a numit-o Vicoveanca, de la zona de proveniență – interpreta a copilărit în comuna Vicovu de Jos.

Ca o recunoaștere a activității sale de aproape 50 ani în slujba muzicii populare românești, Sofiei Vicoveanca i-au fost decernate mai multe distincții cum ar fi: „Meritul Cultural” clasa a IV-a (1973); Medalia „Tudor Vladimirescu” cl. I (1975); Medalia „Meritul Cultural” cl. I (1976); Crucea Națională „Serviciul Credincios” clasa a III-a (2002); Ordinul Național „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer (2004).