Noi informații despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, după ce a suferit un infarct. Cum se simte artista de 84 de ani

Sofia Vicoveanca este internată în continuare pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce, duminică, a suferit un infarct.

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a suferit un infarct miocardic în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Între timp, starea de sănătate a artistei în vârstă de 84 de ani s-a ameliorat. Medicii spun că este o evoluţie favorabilă şi sunt optimişti. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădățan, a precizat că nu poate face precizări legate de afecțiunea prezentă, la solicitarea familiei, potrivit Monitorul de Suceava.

Colegii de breaslă și toți cei care o cunosc și îndrăgesc au dorit să îi transmită mesaje de încurajare, prin intermediul rețelelor de socializare.

Sofia Vicoveanca s-a născut la data de 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți (Toporuica de astăzi), localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți (astăzi în Ucraina), primind la naștere numele de Sofia Fusa.

Numele de scenă a fost ales deoarece directorul ansamblului artistic unde era angajată a considerat că numele Sofia Fusa nu avea rezonanță artistică și astfel a numit-o Vicoveanca, de la zona de proveniență – interpreta a copilărit în comuna Vicovu de Jos.

Ca o recunoaștere a activității sale de aproape 50 ani în slujba muzicii populare românești, Sofiei Vicoveanca i-au fost decernate mai multe distincții cum ar fi: „Meritul Cultural” clasa a IV-a (1973); Medalia „Tudor Vladimirescu” cl. I (1975); Medalia „Meritul Cultural” cl. I (1976); Crucea Națională „Serviciul Credincios” clasa a III-a (2002); Ordinul Național „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer (2004).