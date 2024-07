Sofia Vicoveanca a dezvăluit ce o ajută să arate atât de bine la 82 de ani: „Eu mănânc fructele, nu le storcesc pe față, așa cum fac alte femei” VIDEO

Îndrăgita cântăreață de muzică populară, Sofia Vicoveanca, a dezvăluit secretul longevitității, ce alimente mănânc vara și ce o ajută să se mențină în formă la 82 de ani.

Sofia Vicoveanca se poate lăuda cu un ten impecabil, deși susține că nu face eforturi majore, nu folosește creme scumpe și că nici la cosmeticiană nu merge. Pe timpul verii se protejează de soare și bea apă multă.

„Eu cu recele nu prea mă împac, pentru că am de cântat, mai mănânc, da, câte o înghețată, mai poftesc și eu, dar o topesc înainte, căci mi-e teamă să nu îmi stric vocea. Mă feresc de soare, îmi pun o pălărie cu boruri mai largi, nu ies la orele când e foarte cald, îmi pun și ochelari de soare, haine lejere.Mai am și alte trucuri, dar nu dau sfaturi, că poate la mine funcționează, însă, nu și la alții. Oricum, trebuie o hidratare bun, să bem apă, dar, tot așa, nu o beau foarte rece, ca să nu răgușesc”, mai spune solista, pentru Click!

„Eu mănânc fructele, nu le storcesc pe față!”

Artista spune că are un ten foarte uscat, dar asta nu înseamnă că nu are grijă de el.

„Dar, nu folosesc ceva scump. Mi-am dat seama că mai bine mănânci fructele, decât să le pui felii pe ten, nu văd rostul, așa cum fac alte femei. Dacă le faci salată și le mănânci, e mai bine, te și vitaminizezi, așa că tot corpul are de câștigat. Cel puțin, eu așa procedez. Și nici operații estetice n-am, Doamne ferește, nu-mi trebuie! Totul pornește din interior. Mergem înainte, la anii pe care îi am eu zic bogdaproste și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă ține bine!”, ne-a mai mărturisit Sofia Vicoveanca, exclusiv pentru Click!

Și vara aceasta Sofia Vicoveanca va bate țara în lung și în lat, cu trenul, pentru a ajunge la concertele unde este solicitată să susțină recitaluri de muzică populară.

„Deocamdată, litoralul nu îl am în program, dar am de cântat, pe la petreceri, nunți, pe la unele întâlniri, am destule spectacole, sunt toată ziua pe tren. În alți ani, am mai fost cu fiul meu în vacanțe exotice, dar, de data asta, nu ajungem, el lucrează în televiziune, are mult de muncă, iar eu am de onorat contractele muzicale, sunt cu alte treburi. Cânt, mă ține vocea, nu fac playback, n-am făcut niciodată, ca alții, poate cu mult mai tineri!”, spune artista.