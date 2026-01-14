Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor”. Cine o vizitează la spitalul din Suceava

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca trece printr-o perioadă dificilă, după ce a suferit un infarct și a fost transportată de urgență la spital. Artista se află în continuare sub supravegherea medicilor, la Spitalul Județean din Suceava, unde a ajuns în noaptea de 10 spre 11 ianuarie.

Îndrăgita cântăreață a vorbit despre starea sa de sănătate, mărturisind că nu știe deocamdată când va putea fi externată. Aceasta spune că urmează cu strictețe indicațiile medicilor și așteaptă efectele tratamentului administrat.

Potrivit artistei, pe lângă problemele cardiace, starea sa ar fi fost afectată și de o răceală, ceea ce a complicat tabloul medical.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Stau și aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb când voi fi externată. Cred că am avut și un mic infarct și o răceală, nu știu exact. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca, pentru Spynews TV.

În aceste momente grele, Sofia Vicoveanca nu este singură. Fiul ei, Vlad, îi este alături și o vizitează la spital, discutând constant cu cadrele medicale despre starea și evoluția sănătății mamei sale.

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, cu o carieră de peste șase decenii.