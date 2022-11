Sfatul de sănătate al lui Virgil Ianțu pentru bărbații trecuți de 50 de ani: „E cel mai bun medicament”

Prezentatorul Virgil Ianțu a dezvăluit în cadrul emisiunii de la Kanal D „40 de întrebări cu Denise Rifai” un truc de sănătate pentru bărbații care au trecut de 50 de ani.

În cadrul emisiunii, omul de televiziune, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre momentele în care era preocupat de greutate. El făcea sport, ridica greutăți, alerga pe bandă și se cântărea de trei ori pe zi.

„Nu mai sunt atât de habotnic, am avut perioade în care eram nebun. Am perioade când nu mă ating de pâine, nici măcar dimineața. Dar am ajuns să-mi fac și poftele. Din păcate, de 7-8 luni nu mai merg la sală. Alergam și câte o oră, nu mai o fac, fiindcă n-am avut timp”, a declarat prezentatorul.

Din pricina faptului că în ultimele luni nu a mai făcut sport, acesta s-a ales cu două-trei kilograme în plus.

„Când simt că am un pic în plus, o răresc, nu mă mai cântăresc! Mă cântăresc apoi, când sunt mai ușurel. N-am problemă să-mi pun frână la anumite lucruri”, a afirmat el.

Prezentatorului îi place să joace fotbal, tenis și nu fumează.

„Folosesc produse de întreținere, fața are nevoie de hidratare. N-am folosit multă vreme, de vreo doi ani am început. Dar n-am mers niciodată la cosmetică. Recomand bărbaților să-și întrețină fața, dar nu altceva, mani-pedi, vopsitul”, a spus Virgil Ianțu.

Despre somnul de prânz, omul de televiziune a afirmat că „e minunat, e cel mai bun medicament. E una dintre rețetele ce mă ajută să n-am probleme de sănătate”.

Despre relația cu Ștefan Bănică Jr

Omul de televiziune a cântat nouă ani în trupa „The Fifties”. Relația dintre el și Ștefan Bănică Jr nu a fost întotdeauna bună.

„De la Ștefan am învățat foarte multe lucruri, ani de zile, de dimineața până seara. Eu vedeam calitatea de celebritate, dar și comportamentul în relația cu presa, cu oamenii. M-a ajutat în momentul în care am devenit o persoană cunoscută. Am învățat că trebuie să fii atent la tot ceea ce lași în urma ta”, a declarat Ianțu.

Ianțu a relatat ceea ce a învățat de la fostul său coleg de trupă: „Programul era sfânt, munca în echipă, fiecare membru are o importanță extrem de mare. Eu acord fiecărui om respectul pe care-l merită. Oricare ar lipsi sau nu și-ar face treaba, m-ar afecta și pe mine”.

„Nu cred că scena a devenit prea mică pentru amândoi. Cred că a fost un moment neinspirat de ambele părți. Mă bucur că lucrurile s-au reglat foarte rapid. Copilării. Jucam și-n aceeași piesă, «A douăsprezecea noapte», la teatru. Așa că am stat de vorbă ca oamenii maturi. Lucrurile s-au reglat, am făcut și vacanțe împreună. A fost o lecție pentru toată lumea, pe care trebuia să o învățăm”, a declarat Ianțu despre perioada în care relația dintre ei se răcise.