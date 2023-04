Momentul cumplit prin care a trecut Andreea Antonescu în copilărie: „Șansele ca eu să trăiesc erau minime“

Cântăreața Andreea Antonescu a dezvăluit prin ce probleme complicate de sănătate a trecut la vârsta de 2 ani, când a fost la un pas de a-și pierde viața. Afecțiunea de care suferea a fost atât de gravă, încât medicii de la Fundeni nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire.

„Când am fost micuță, am fost foarte bolnavă. Am suferit de un sindrom nefrotic mixt. Este prima oară când eu dezbat acest subiect. O infecție la ambii rinichi. Am fost internată la Fundeni, aveam vârsta de doi ani. Am fost internată timp de șase luni. Șansele ca eu să trăiesc erau micuțe, minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să mai încerce să facă un copil, pentru a nu o pierde și pe mama, mama care mă iubea extrem de tare”, a spus cântăreața în cadrul podcastului „În oglindă”, relatează divahair.ro

Vedeta a povestit că părinții săi urmau să o ducă la tratament în străinătate, însă medicii care o tratau în România nu erau optimiști că va scăpa cu viața. Urmau atunci să meargă la tratament în Belgia. O minune s-a întâmplat, iar Andreea s-a vindecat în România. Părinții care erau disperați au fost cei mai fericiți și au considerat că au o fetiță norocoasă.

Fenomenul André

Andreea Antonescu, alături de Andreea Bălan au format trupa André. Aceasta a reprezentat un adevărat fenomen la sfârşitul anilor '90, cu peste un milion de albume vândute. Înfiinţată în 1998 de doi taţi cu ambiţii mari, trupa formată din cele două fetiţe cu şenile şi codiţe, Andreea Bălan şi Andreea Antonescu, a mizat pe versuri provocatoare şi o imagine nonconformistă. Hiturile nu au întârziat să apară, iar tinerii se distrau în discotecile de la mare pe celebrele piese „Liberă la mare“, „Noapte de vis“ şi „La întâlnire“. Trupa a fost marcată, însă, de numeroase scandaluri şi neînţelegeri financiare, astfel că după numai patru ani, André s-a despărţit, iar cele două artiste au mers pe drumuri separate.

"E mai bine să rămânem fericiți separați"

Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, în 2011, și are o fiică, Sienna, în vârstă de 11 ani, care a ales să locuiască alături de tatăl e, în SUA. La vârsta de 40 de ani, cântăreața a devenit pentru a doua oară mamă de fată, pe 19 decembrie 2022.

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu s-au separat la scurt timp după nașterea fetiței lor. În cadrul unui podcast, artista a vorbit despre despărțirea dintre ea și tatăl copilului ei.

„Noi ne-am dorit foarte mult copilul. E un copil iubit si dorit. Nu a fost o întâmplare sau o greșeală. Pur si simplu ne-am dat seama că ne este mai bine separat decât împreună. Trăim într-o perioadă în care un copil nu trebuie să mai crească neapărat într-o familie.

Se poate si așa, si am considerat că e mai bine să rămânem fericiți separați, dar să avem grijă de fetiță pentru că ea este centrul universului nostru. Simplu. Nepotrivire de caracter. Stiu, sună clișeisc, dar chiar așa este”, a declarat Andreea Antonescu.