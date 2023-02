Andreea Antonescu, dezvăluiri despre nașterea fetiței și „America Express”: „Nu vreau să fac din asta un stil de viață”

Andreea Antonescu (40 de ani) a devenit pentru a doua oară mamă de fată pe 19 decembrie 2022. La aproape două luni de la naștere, vedeta a mărturisit pentru Click! cum se simte acum, dacă a intrat sau nu în febra pregătirilor pentru botez și ce anume i s-a părut cel mai greu în competiția „America Express” de la Antena 1.

„Mă simt foarte bine după naștere. Am avut o sarcină foarte ușoară, chiar nu am simțit-o, poate și datorită stării mele psihice pentru că nu am mai fost atât de tensionată și atât de panicoasă cum am fost când am rămas însărcinată cu Sienna.

Pe ultima sută de metri am avut ceva probleme legate de rinichi dar cu medicamentația prescrisă și permisă în sarcină și faptul că am stat liniștită și potolită pe ultima sută de metri, în sensul că nu am mai ieșit din casă nu am mai făcut excese, că vorba aceea, și „America Express” a fost filmată cu mine însărcinată, eu neștiind, au trecut destul de repede”, a declarat Andreea Antonescu.

