Andreea Antonescu, despre împăcarea cu Andreea Bălan: „N-am stat pe gânduri, m-am dus la ea”

Andreea Antonescu a mărturisit în cadrul unui podcast despre cum s-a produs împăcarea cu Andreea Bălan. În pofida succesului pe care l-au avut cu trupa Andre, cele două artiste au hotărât să meargă pe drumuri separate. Ulterior, în anul 2019, Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au reunit și au lansat și o piesă.

Artista a mărturisit că împăcarea s-a produs în momentul în care Andreea Bălan a fost în pericol să moară, după nașterea Clarei, a doua fiică a sa cu George Burcea. Astfel, Andreea Antonescu a decis să se ducă la spital.

„Cine a revenit cu ideea de a face Andre? Mă întorsesem în țară și am aflat că Andreea urmează să nască. Am aflat și de nefericitul moment, cum că era să-și piardă viața în urma nașterii Clăriței. Nu am stat pe gânduri, deși noi nu mai vorbisem de ani de zile, m-am dus la ea la spital. Era internată la terapie intensivă”, a afirmat artista.

