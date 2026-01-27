search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Video „Sunt cei mai răi dintre oameni”. Actrița Natalie Portman se alătură vedetelor de la Hollywood în protestul împotriva lui Trump

Hollywood continuă să se mobilizeze împotriva administrației Trump. După Joe Rogan, George Clooney, Robert de Niro și Sebastian Stan, Natalie Portman ia poziție fermă împotriva guvernului american.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Invitată pe covorul roșu al Festivalului de Film Sundance pentru a prezenta viitorul său film The Gallerist, în care joacă rolul principal, actrița a reacționat vehement după moartea unui bărbat ucis de poliția de imigrare (ICE) în Minneapolis.

Întrebată de Variety, Natalie Portman a declarat: „Este absolut revoltător ceea ce se întâmplă în prezent în țară. Administrația federală și administrația Trump sunt cei mai răi dintre oameni”.

În timpul ceremoniei, actrița a purtat pe gulerul jachetei o insignă cu mesajele „ICE out” și „Be Good”, aceeași purtată de Mark Ruffalo și alți actori americani la cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur de la Los Angeles, cu două săptămâni înainte.

Pentru Portman, este „imposibil să ignori ceea ce face ICE în Statele Unite”. 

 „Niciodată nu a fost atât de tristă să fie americană, dar sunt foarte mândră să văd modul în care oamenii se mobilizează, se susțin în cadrul comunităților lor și se ridică pentru a se proteja reciproc. Națiunea noastră suferă. Vedem ce este mai rău, dar și ce este mai bun. Mă simt foarte norocoasă să fiu aici, într-o comunitate creativă și veselă, care sărbătorește ceea ce ne face mândri. Este frumos”, a adăugat actrița. 

Natalie Portman nu este singura actriță care și-a exprimat furia față de acțiunile ICE și ale administrației Trump. Olivia Wilde, prezentă la festival pentru a-și promova filmul The Invite, a purtat și ea o insignă de activistă. Newyorkeza și-a manifestat opoziția față de Donald Trump și în urmă cu patru ani, cu ocazia prezentării filmului Don’t Worry Darling, în cadrul aceluiași festival.

