„Regina ketaminei”, femeia care i-a furnizat droguri lui Matthew Perry, condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea actorului

O femeie din Los Angeles, supranumită „Regina ketaminei”, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru distribuirea de droguri care au dus la moartea actorului Matthew Perry, celebru pentru rolul Chandler Bing în serialul „Friends”.

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, a pledat vinovată în septembrie anul trecut pentru cinci capete de acuzare, inclusiv distribuire de ketamină, un anestezic disociativ cu efecte halucinogene, care poate fi letal dacă este folosit necorespunzător. Potrivit News.ro, judecătorul a subliniat că Sangha trebuie să răspundă pentru faptele sale și a remarcat că nu a arătat remușcare în perioada de după arestare.

Sangha a izbucnit în lacrimi în timpul în care rudele lui Perry s-au adresat instanței și a recunoscut: „Deciziile mele greșite au distrus viețile unor oameni. Îmi este profund rușine și îmi pare rău pentru ceea ce am făcut”.

Înainte de pronunțarea sentinței, mama vitregă a actorului, Debbie Perry, a cerut judecătorului să aplice pedeapsa maximă. „Tu ai provocat asta… Tu, care ai suficient talent pentru afaceri încât să faci bani, ai ales singura cale care face rău oamenilor”, a spus ea. „Vă rog să-i dați acestei femei fără inimă pedeapsa maximă cu închisoarea, astfel încât să nu mai poată răni alte familii ca a noastră”.

Descinderi și acuzații

Autoritățile federale au găsit zeci de flacoane de ketamină în casa lui Sangha din North Hollywood, precum și mii de pastile care conțineau metamfetamină, cocaină și Xanax. Femeia ar fi furnizat droguri din 2019, inclusiv unui bărbat pe nume Cody McLaury, care a murit la câteva ore după ce a consumat ketamina achiziționată de la ea. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar a schimbat pledoaria în august, cu câteva săptămâni înainte de proces.

Ea risca o pedeapsă maximă de 65 de ani de închisoare federală și se află în arest din august 2024. Familia și prietenii au depus mai multe scrisori de susținere la tribunal, iar avocații săi au solicitat o sentință mai blândă, argumentând că „și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul penal grav” și nu avea antecedente penale.

Alte persoane implicate

Matthew Perry, care se lupta de ani de zile cu dependența de substanțe și folosea ketamină ca parte a terapiei pentru depresie, a murit în octombrie 2023, în jacuzzi-ul casei sale din Los Angeles. Ancheta a arătat că decesul a fost cauzat de efectele acute ale ketaminei.

Sangha este una dintre cele cinci persoane acuzate că i-au furnizat ketamină actorului, profitând de dependența sa. Celelalte patru au pledat vinovat pentru implicarea lor. Dr. Salvador Plasencia, care i-a furnizat drogul în săptămânile dinaintea morții, a fost condamnat în decembrie la 30 de luni de închisoare. Dr. Mark Chavez, medic din California, a primit opt luni de arest la domiciliu și trei ani de eliberare condiționată. Asistentul personal al lui Perry, Kenneth Iwamasa, urmează să fie condamnat la sfârșitul lunii, iar Eric Fleming, care i-a vândut ketamina obținută de la Sangha, va fi condamnat în iunie.