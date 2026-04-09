Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
„Regina ketaminei”, femeia care i-a furnizat droguri lui Matthew Perry, condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea actorului

O femeie din Los Angeles, supranumită „Regina ketaminei”, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru distribuirea de droguri care au dus la moartea actorului Matthew Perry, celebru pentru rolul Chandler Bing în serialul „Friends”.

„Regina ketaminei”, condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea lui Matthew Perry FOTO: Arhivă

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, a pledat vinovată în septembrie anul trecut pentru cinci capete de acuzare, inclusiv distribuire de ketamină, un anestezic disociativ cu efecte halucinogene, care poate fi letal dacă este folosit necorespunzător. Potrivit News.ro, judecătorul a subliniat că Sangha trebuie să răspundă pentru faptele sale și a remarcat că nu a arătat remușcare în perioada de după arestare.

Sangha a izbucnit în lacrimi în timpul în care rudele lui Perry s-au adresat instanței și a recunoscut: „Deciziile mele greșite au distrus viețile unor oameni. Îmi este profund rușine și îmi pare rău pentru ceea ce am făcut”.

Înainte de pronunțarea sentinței, mama vitregă a actorului, Debbie Perry, a cerut judecătorului să aplice pedeapsa maximă. „Tu ai provocat asta… Tu, care ai suficient talent pentru afaceri încât să faci bani, ai ales singura cale care face rău oamenilor”, a spus ea. „Vă rog să-i dați acestei femei fără inimă pedeapsa maximă cu închisoarea, astfel încât să nu mai poată răni alte familii ca a noastră”.

Descinderi și acuzații

Autoritățile federale au găsit zeci de flacoane de ketamină în casa lui Sangha din North Hollywood, precum și mii de pastile care conțineau metamfetamină, cocaină și Xanax. Femeia ar fi furnizat droguri din 2019, inclusiv unui bărbat pe nume Cody McLaury, care a murit la câteva ore după ce a consumat ketamina achiziționată de la ea. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar a schimbat pledoaria în august, cu câteva săptămâni înainte de proces.

Ea risca o pedeapsă maximă de 65 de ani de închisoare federală și se află în arest din august 2024. Familia și prietenii au depus mai multe scrisori de susținere la tribunal, iar avocații săi au solicitat o sentință mai blândă, argumentând că „și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul penal grav” și nu avea antecedente penale.

Alte persoane implicate

Matthew Perry, care se lupta de ani de zile cu dependența de substanțe și folosea ketamină ca parte a terapiei pentru depresie, a murit în octombrie 2023, în jacuzzi-ul casei sale din Los Angeles. Ancheta a arătat că decesul a fost cauzat de efectele acute ale ketaminei.

Sangha este una dintre cele cinci persoane acuzate că i-au furnizat ketamină actorului, profitând de dependența sa. Celelalte patru au pledat vinovat pentru implicarea lor. Dr. Salvador Plasencia, care i-a furnizat drogul în săptămânile dinaintea morții, a fost condamnat în decembrie la 30 de luni de închisoare. Dr. Mark Chavez, medic din California, a primit opt luni de arest la domiciliu și trei ani de eliberare condiționată. Asistentul personal al lui Perry, Kenneth Iwamasa, urmează să fie condamnat la sfârșitul lunii, iar Eric Fleming, care i-a vândut ketamina obținută de la Sangha, va fi condamnat în iunie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Fiul milionarului Sever Mureșan a fost reținut pe aeroportul din Jakarta. Românul, nevoit să comunice prin semne cu polițiștii indonezieni
gandul.ro
image
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
mediafax.ro
image
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…
fanatik.ro
image
Martorii din dosarul lui Mircea Sandu ar putea fi reaudiați după ani de proces, pe motiv că judecătoarea a plecat pe un post mai înalt fix în toiul dezbaterilor
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Casa de Pensii, eșec total cu biletele de tratament. Mult mai puține, întârziate 4 luni. Când începe programul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Nouă spitale din București și Ambulanța asigură urgențele de Paște 2026. Unde poți merge între 10 și 13 aprilie
playtech.ro
image
Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României: „Nu am ce să fac. Așa am început, așa termin
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
fără imagine
Nicușor Dan s-a predat PSD? De bunăvoie sau pentru că nu avea de ales? – OPINIE
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Povestea mai puțin cunoscută a lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns să fie numit ”Il Luce” în Italia
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”
click.ro
image
Horoscop joi, 9 aprilie. Balanțele încep o relație nouă, iar Săgetătorii își asumă riscuri la locul de muncă
click.ro
image
Amalia Enache a publicat o fotografie emoționantă din tinerețea lui Mircea Lucescu. Ce simbolizează imaginea: „A fost model de decență și eleganță””
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
