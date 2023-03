Sarah, fiica Anamariei Prodan, despre agentul care i-a luat permisul: „L-am iertat, a recunoscut și el“

Fiica cea mică a Anamariei Prodan, Sarah, în vârstă de 23 de ani, a rămas fără permis pentru că a trecut pe roșu, dar a rezolvat situația cu o contestație. Tânăra a susținut că nu a trecut pe roșu, așa cum susținea agentul, iar într-un final s-a dovedit că avea dreptate.

Sarah a rămas recent fără carnet de conducere, după ce un agent a oprit-o în trafic și i-a spus că a trecut pe culoarea roție a semaforului. Ea a susținut că a fost o greșeală a polițiștilor și a făcut contestație.

„Un polițist mi-a luat de curând carnetul, dar l-am iertat pentru că mi l-a dat înapoi până la urmă. Eu nici măcar nu am fost de vină. El a zis că am trecut pe roșu, dar nu am trecut pe roșu! Am avut dreptate, era la o intersecție, era verde și între timp s-a făcut roșu. Acum, recent, s-a întâmplat, dar a recunoscut și el a că a greșit”, a explicat Sarah, pentru Click!

Citește articolul complet pe click.ro

A făcut praf bolidul de la majorat

Sarah Dumitrescu a fost implicată, în luna februarie 2023, într-un accident rutier grav, unde și-a distrus mașina de 80.000 de euro pe care a primit-o cadou de majorat.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici”, a declarat Sarah Dumitrescu, la Antena Sport.

În prezent, Sarah se folosește în România de mașinile mamei sale. Contactată de Click!, Anamaria Prodan a spus că fiica ei are toate șansele să primească cadou bolidul pe care și-l dorește.

Între 1998 și 2007, Anamaria Prodan a fost căsătorită cu baschetbalistul român Tiberiu Dumitrescu, cu care are două fete Rebecca (n. 1999) și Sarah (n. 2000), pe care le-a născut în New Jersey, Statele Unite. Din căsătoria cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Laurențiu Junior, alintat Bebeto, care s-a născut pe 31 august 2008 în Germania.