Fiica Anamariei Prodan, dezvăluiri după divorțul impresarei de Reghecampf: „Când o văd plângând, mă rupe”

Sarah Dumitrescu Prodan, fiica din prima căsătorie a impresarei cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, a mărturisit în cadrul unei emisiuni online cât de afectată este mama sa după divorțul de antrenorul Laurențiu Reghecampf.

În cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță” care este difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și prezentată de Adiță Voicu, Sarah Dumitrescu Prodan a afirmat că impresara a suferit extrem de mult după divorț. În plus, aceasta a mărturisit că Anamaria Prodan ar fi plâns de foarte multe ori.

Mai mult decât atât, fiica impresarei a declarat că a venit din America pentru a fi împreună cu mama sa.

„Am văzut-o pe mama mea plângând în ultima perioadă. M-a rupt chestia asta. Și eu plâng la rândul meu, dar doar când e ceva legat de familie, dacă i s-a întâmplat ceva, nu așa din orice.

Când o văd pe mama plângând, mă rupe și automat plâng și eu. Nu pot să o văd. Am susținut-o foarte mult în perioada asta. Eu am și venit din America să fiu cu ea. Inițial am venit să joc la echipa națională, dar a fost tocmai bine, că și mama avea nevoie să fie una dintre noi acasă”, a declarat Sarah Dumitrescu Prodan.

