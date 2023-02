Ce reacție a avut Anamaria Prodan după ce fiica ei a distrus o mașină de 80.000 de euro

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan a fost implicată într-un accident rutier grav, unde și-a distrus mașina de 80.000 de euro pe care a primit-o cadou de majorat.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici”, a declarat Sarah Dumitrescu, la Antena Sport.

În prezent, Sarah se folosește în România de mașinile mamei sale. Contactată de Click!, Anamaria Prodan a spus că fiica ei are toate șansele să primească cadou bolidul pe care și-l dorește.

