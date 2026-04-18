Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fi (sic!) cel mai viral porcușor în România!”

Controversatul trapper Albert NBN e din nou în centrul atenției, după ce mai multe materiale video publicate de influencerul Zbir surprind un scandal petrecut la Budapesta, într-o locație de lux, unde artistul a intrat în conflict cu gazda, după ce li s-a cerut să elibereze camerele.

Cunoscut în rândul tinerilor ca artist şi influencer, dar și în al celor mai puțin tineri, după ce a înjurat România pe scena de la Festivalul „Beach, please!”, controversatul trapper Albert NBN se află din nou în centrul atenției, după ce mai multe materiale video despre un scandal în care a fost implicat la Budapesta au fost făcute publice de amicul său influencer Zbir.

Totul a început cu o escapadă la Budapesta, împreună cu „gașca” sa, și cazarea într-o locație de lux şi a sfârșit cu înjurături, remarci misogine la adresa gazdei şi amenințări.

Dacă inițial totul a fost minunat şi idolul tinerei generații şi amicii lui s-au filmat în locația de lux, mirându-se de parcă vedeau pentru prima dată în viață astfel de condiții, scandalul a izbucnit în momentul în care gazda le-a atras atenția că trebuie să părăsească locația şi că au depășit ora la care trebuia să facă check-out-ul.

Vizibil deranjat de observaţii, Albert NBN, singurul care nu era gata, a acuzat-o pe femeie de rasism, ajungând, în cele din urmă să o înjure în engleză şi în română, folosind expresii greu de reprodus.

„Calmează-te, proastă nenorocită!” o întâmpină trapperul pe gazdă, atunci când aceasta vine să-l grăbească.

„Este ora 12:30. Trebuie să părăsiți casa”, spune femeia, dar trapperul o acuză de rasism și începe să o înjure și să o insulte, ceea ce o face pe femeie să sune la poliţie pentru a anunța incidentul.

„Ce să facă poliția?”, comentează Albert NBN, în timp ce continuă să-şi strângă bagajul şi să înjure, când în engleză, când în română, şi amenințând, la rându-l său, că va spune forțelor de ordine că este victima rasismului.

În sprijinul lui vine un amic aflat în cameră, care şi o jignește pe femeie şi afirmă: „Mamă, ce palme i-aș da la asta, dacă aș fi în România”.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, se vede cum Albert NBN începe să o filmeze pe gazda sa şi o amenință: „O să fii virală. O să fi cel mai viral porcușor în România!”.

Scandalul continuă minute bune, până când, în sfârșit, femeia reușește să-l scoată din casă pe Albert NBN.

Cine este Albert NBN

Albert NBN, pe numele său real Albert Constantin, este un artist român de muzică trap născut în anul 2004 și considerat una dintre figurile controversate ale noii generații din acest gen muzical urban.

Stilul său este puternic influențat de cultura străzii, iar versurile sale abordează frecvent teme provocatoare, limbaj explicit și experiențe personale din mediul în care a crescut.

Artistul a declarat într-un podcast că nu a fost atras de școală și că a abandonat cursurile după clasa a șasea, afirmând că, în realitate, ar fi învățat doar până în clasa a patra. Această mărturisire a fost intens comentată în spațiul public, în contextul notorietății sale în creștere şi a comportamentului său.

Debutul său muzical a avut loc cu piesa „M6”, realizată în colaborare cu MGK666, o melodie care face referire la cartierul Militari din sectorul 6 al Capitalei, locul în care a crescut. Piesa a devenit rapid virală, adunând peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube și marcând începutul ascensiunii sale în industria trap-ului românesc.

În prezent, Albert NBN are aproape 600.000 de abonați pe YouTube și în jur de 218.000 de ascultători lunari pe Spotify, confirmându-și statutul de artist cu vizibilitate în creștere în zona muzicii urbane.

Albert NBN este fiul lui Ion Valentin Constantin, cunoscut în spațiul public pentru legături cu lumea interlopă și implicarea în mai multe dosare penale. Acesta era supranumit în cartierul Militari „Vali Nebunu” (NBN), poreclă care a influențat alegerea numelui artistic.

Tânărul a devenit și mai cunoscut după apariția sa la festivalul „Beach, Please!” din 2025, organizat la Costinești, unde prestația sa a stârnit controverse, iar versurile explicite și injuriile la adresa României i-au adus o amendă de 1.000 de lei și o plângere penală pentru instigare la ură.