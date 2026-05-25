A douăsprezecea noapte la Festival de Cannes 2026

Una plină de adrenalină, pentru al doilea Palme d'Or al lui Cristian Mungiu, intrat în clubul celor 10, cu Fjord. Iată și lista celor 9: Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shōhei Imamura, frații Jean-Pierre și Luc Dardenne, Michael Haneke, Ken Loach și Ruben Oslund.

Pentru picanteriile care au făcut turul Internetului, Cristian i-a sărutat mâna Tildei Swinton (dar și a Renatei, pe covorul roșu), care la rândul ei a făcut gestul reciproc, o formă de respect absolut. Ceea ce mai puțină lume și-a amintit, a fost o poveste similară, de acum 30 de ani, tot la Cannes, când Vanessei Paradis i-a sărutat mâna Jeanne Moreau, a cărei melodie o interpretase, ca un omagiu binemeritat. Pe scurt și despre celelalte premii, ca să avem o privire de ansamblu cine au fost contracandidații. Coreeanul Park Chan-wook, președintele juriului, a ales pentru câteva secțiuni, ex-aequo, și a vorbit în englezește, pronunțând numele lui Mungiu impecabil.

La regie, două dintre preferatele mele, Bilă neagră (cumpărat deja de Independența Film), din Spania, despre poetul și dramaturgul Federico Garcia Lorca și un secret pe care nu-l cunoștea, semnat de doi Javier: Calvo și Ambrossi, și Fatherland (achiziționat de Transilvania Film) al polonezului oscarizat Paweł Pawlikowski, despre un alt scriitor celebru, Thomas Mann, deținător al unui premiu Nobel.

La cele mai bune actrițe: Virgine Efira și Tao Okamoto, din pelicula japonezului Hamaguchi Ryusuke: All of a Sudden, remarcabil (adus tot de Independența, în România).

Grand Prix (deși, dinainte să înceapă festivalul, se zvonea că el va lua trofeul, sau Almodóvar, care nu l-a primit, încă, niciodată): Minotaur, al lui Andrey Zvyagintsev, care a avut un mesaj de pace, în rusă, tradus simultan pe scenă, pentru Putin, pe care, însă, nu l-a pomenit explicit.

Cel mai bun scenariu: Emmanuel Marre, după povestea bunicului său: A Man of His Time, în care mulți au văzut o aluzie și la zilele noastre, la raportul dintre cel care deține puterea, uneori cât de mică, și cel care nu.

Premiul Juriului: Valeska Grisebach, pentru Aventura visată, cu întâmplări într-o lume pe alocuri înspăimântător de interlopă (știu că sună bizar), la granița dintre Bulgaria și Turcia.

Pentru interpretare masculină, iar un duo: Emmanuel Macchia și Valentin Campagne din Coward, al lui Lukas Dhont, despre o iubire nebună, pe frontul Primului Război Mondial.

Așteptăm deja ediția 80, care va fi cam o dată cu alegerile noului președinte al Franței. Oare va mai fi huiduit Bollore, miliardarul care deține Canal+, între multe altele, și e simpatizant de extremă dreaptă? Va candida actualul primar al Cannes-ului? Mister și nu prea.

De la fața locului, corespondent pasionat de cea de-a 7-a Artă, Irina-Margareta Nistor