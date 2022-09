Ryan Reynolds, filmat în timpul colonoscopiei, după un pariu pierdut. Ce au depistat medicii VIDEO

Actorul Ryan Reynolds a fost supus unui examen de screening împreună cu prietenul său Rob McElhenney, care a creat și jucat în serialul de comedie „It’s Always Sunny in Philadelphia” (Sub soarele Philadelphiei), pocedurile fiind filmate și publicate pe internet, pentru a creşte gradul de conştientizare despre cancerul de colon în rândul persoanelor sub 50 de ani, conform CNN.

„Nu în fiecare zi poți creşte gradul de conştientizare cu privire la ceva ce cu siguranță poate salva vieți”, a spus Reynolds, adăugând că aceasta a fost o motivație suficientă pentru el, ca să se lase filmat în timpul acestei proceduri medicale.

„L-au găsit pe Rosebud acolo sus?”, a întrebat Reynolds atunci când întreaga procedură s-a încheiat.

Medicul Jonathan LaPook, care i-a efectuat colonoscopia i-a explicat că i-a depistat un polip mic în timpul intervenţiei, pe care l-a îndepărtat.

„Am găsit un polip extrem de mic pe partea dreaptă a colonului tău. Acest lucru îți poate salva viața. Nu glumesc. Nu sunt prea dramatic. Acesta este exact motivul pentru care trebuia să faci asta”, a adăugat LaPook.

„Dacă găsesc un polip, fie este mai mare decât al lui – ceea ce este minunat – sau este mai mic decât al lui, ceea ce înseamnă că am mai puține șanse de a avea cancer. Oricum, eu câștig”, a spus McElhenney în timp ce aștepta procedura.

În timp ce făceau glume unul la adresa celuilalt, Reynolds și McElhenney au spus clar că sunt acolo pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației sub 50 de ani cu privire la necesitatea efectuării unui examen de screening.

„Rob și cu mine am împlinit amândoi 45 de ani anul acesta. Și unul dintre reperele acestei vârste este efectuarea unei colonoscopii. Este un demers simplu care poate literalmente să-ți salveze viața”, a mai spus actorul.

Dr. Leo Treyzon a depistat trei polipi foarte mici și în timpul intervenţiei lui McElhenney.

„Nu au fost mare lucru, dar e cu siguranță un lucru bun e că i-am depistat devreme și i-am îndepărtat”, i-a spus Treyzon actorului.

Reynolds și McElhenney sunt copreședinți ai clubului de fotbal Wrexham AFC, din divizia a cincea, fondat în 1864 într-un oraș minier sărac din Țara Galilor. Cei doi au investit în club pentru a readuce la viață comunitatea.

„Știi, inima tuturor sporturilor este competiția, iar Rob și cu mine credem că suntem băieți destul de competitivi”, a spus Reynolds la începutul videoclipului. „Suntem atât de competitivi, încât anul trecut eu și Ryan am făcut un pariu”, a adăugat McElhenney.

Pariul a fost că, dacă McElhenney ar putea învăța să vorbească galeză, Reynolds ar fi supus unei colonoscopii, iar procedura va fi înregistrată și publicată.

"Am făcut noi așa ceva? Nu îmi amintesc asta”, a glumit Reynolds.

În timp ce McElhenney începe să explice pariul în galeză, Reynolds admite că a făcut pariul.

Videoclipul realizat de Alianța pentru cancerul colorectal, în parteneriat cu o altă organizație de sensibilizare și conștientizare a oamenilor cu privire la cancerului de colon, Lead From Behind, nu a prezentat întreaga procedură de colonoscopie a celor doi actori ci doar fragnmente de la începutul și sfârșitul procedurii.

În tipul unei proceduri de colonoscopie, un gastroenterolog plasează un tub flexibil, cu o cameră minusculă la capăt, în rect și apoi în tot colonul, pentru a căuta mici excrescențe numite polipi care pot deveni canceroase.