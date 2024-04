Laura Cosoi, sexy, într-o rochie de 50 de lei: „Am prins-o la reducere”

Laura Cosoi este o gravidă senzuală. Vedeta a reușit să întoarcă privirile la o expoziție găzduită de Ambasada Italiei purtând o rochie pe care mărturisește că a dat doar 50 de lei.

Prezentatoarea emisiunii „Viață de vedetă” a fost admirată în rochia sa cu imprimeu floral și buline.

Fotografiile postate de vedetă pe Facebook și Instagram au strâns mii de aprecieri și comentarii.

Laura Cosoi: „Îmi mai lipsea coșul cu rufe, nu?”

Mulți dintre fanii Laurei Cosoi au întrebat-o pe rețelele sociale de unde o are și cât a costat.

„Am cumpărat această rochie în urmă cu câteva săptămâni dintr-un outlet și a costat 50 de lei pentru că am prins-o la reducere. Vreau să vă spun că a trecut multă vreme de când am purtat o rochie care să mi se pară atât de feminină… sau poate este starea mea de spirit de acum. La evenimenul de aseara @secretnipple am avut dress code <<italian touch>> și m-am simtit ca o adevărată napolitană. Îmi mai lipsea cosul cu rufe, nu?”, a scris Laura Cosoi, săptămâna trecută, pe Facebook.

Actrița din „Retreat Vama Veche” și soțul ei, Cosmin Curticăpean, părinții a trei fetițe și se pregătesc să devină părinți pentru a patra oară.

Dar, cu toate că ei cunosc deja sexul bebelușului care urmează să vină pe lume și i-au ales și numele, au decis să-l dezvăluie abia după ce Laura va naște, potrivit Click!