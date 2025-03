Pregătiri de nuntă în familia Hagi. Marele fotbalist va fi socru mic: „Abia așteaptă să o vadă pe Kira în rochie de mireasă”

Gheorghe Hagi se pregătește să devină socru mic. După nunta lui Ianis, din vara trecută, familia legendarului fotbalist român se află din nou în febra pregătirilor. De această dată, fiica sa, Kira Hagi, urmează să se căsătorească cu iubitul ei în septembrie 2025, într-un eveniment grandios ce va avea loc la Constanța.

Kira Hagi și Thomas Ferfelis se cunosc încă din perioada liceului, fiind colegi la International British School of Bucharest. Cei doi și-au continuat studiile în țări diferite – Kira la New York Film Academy, iar Thomas la University of Southampton –, dar s-au reîntâlnit după absolvire. Anul trecut, Thomas a cerut-o în căsătorie pe Kira în timpul unei vacanțe romantice la Salonic.

Viitorul ginere al lui Gheorghe Hagi provine dintr-o familie de afaceriști stabiliți de mult timp în România. Familia lui Thomas deține holdingul Elgeka Ferfelis, iar el ocupă funcția de manager la Cernica Events, un restaurant de lux de pe malul lacului Cernica.

„Gică Hagi va fi socru mic, el şi soţia sa au deja emoţii, dar parcă s-au mai atenuat având în vedere că s-au obişnuit puţin de la evenimentul de anul trecut al fiului lor. Sunt bucuroşi şi abia aşteaptă să o vadă pe Kira în rochie de mireasă. Sunt invitaţi şi din afară, prieteni de familie, oameni din lumea sportului, dar şi a cinematografiei”, a declarat un apropiat al familiei pentru Click!

Evenimentul se anunță unul spectaculos, cu aproape 1.000 de invitați, printre care personalități din lumea sportului și cinematografiei. Familia Hagi este deja familiarizată cu emoțiile unei nunți grandioase, după cea a lui Ianis Hagi cu Elena Tănase, din vara trecută.