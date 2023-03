Regele Charles și obiceiurile lui culinare. Nu ia prânzul, iar la micul dejun preferă "hrana de păsări"

La cei 74 de ani ai săi, Regele Charles este un bărbat deosebit de activ și plin de vitalitate, iar asta poate avea legătură și cu dieta sa.

În calitate de șef al casei regale britanice, Charles călătorește constant în toate colțurile țării, precum și în străinătate, pentru a îndeplini sarcini pentru Familia Regală. Cum se menține el în formă și plin de energie?

Biografa regală Tina Brown a confirmat în cartea sa, The Palace Papers, că Prințul William i-a avertizat odată pe oaspeții de la un mic dejun tip bufet, organizat la Highgrove House, să stea departe de micul dejun cu semințe de in al tatălui său.

Semințele de in, obsesia matinală a lui Charles

Prințul de Wales i-a spus actorului Stephen Fry, unul dintre oaspeți, că semințele de in de la micul dejun sunt la cererea tatălui său, care se dă în vânt după această „hrană pentru păsări”.

„La micul dejun de la Highgrove, pe când inspecta bufetul, Fry a ridicat capacul unui bol care oferea grămada preferată de semințe de in a lui Charles. Văzândul, Prințul William i-a spus: Oh, nu, nu te apropia de masa cu hrană pentru păsări, Stephen, este doar pentru tata!”, scrie autoarea Tina Brown în cartea sa.

Nutriționista Signe Svanfeldt de la aplicația de alimentație sănătoasă Lifesum a vorbit pentru presa britanică despre beneficiile dietei Regelui Charles. Semințele de in pot ajuta digestia și sunt bogate în proteine, fibre și acizi grași esențiali Omega-3. La micul dejun, Regele Charles este cunoscut că alege să consume pâine de casă, fructe proaspete și sucuri de fructe, care au multe beneficii nutriționale. Pâinea de casă conține, de obicei, mai multe făinuri bogate în nutrienți, cum ar fi cea de secară, plus semințe bogate în fibre și proteine, precum semințele de in. Iar fructele proaspete și sucurile de fructe vor ajuta la creșterea aportului de vitamine, minerale și fibre al Regelui, spune nutriționista citată.

În plus, de-a lungul anilor, s-a raportat că Regele Charles nu mănâncă la prânz. Fostul său secretar de presă, Julian Payne, a confirmat acest lucru pentru publicația The Mirror: Regele nu mănâncă prânzul; așa că o lecție pe care am învățat-o când îl asistam a fost să îi aduc un mic dejun bogat și câteva snack-baruri atunci când mergea în călătorii. Își începe ziua de lucru cu un mic dejun cu salată de fructe de sezon, semințe și ceai.

Svanfeldt a explicat pentru Express.co.uk dacă aceasta este sau nu o opțiune sănătoasă pentru Charles: Singura „cale corectă” este cea care se potrivește nevoilor tale de viață, ceea ce pentru Regele Charles funcționează bine. Unii preferă să mănânce multe mese mai mici, în timp ce alții preferă să aibă mai puține mese, dar mai mari.

Regele Charles a recunoscut într-un interviu pentru BBC din 2021 că are o rutină când vine vorba de a mânca carne și pește: Nu mănânc carne și pește timp de două zile pe săptămână și nu mănânc produse lactate într-o zi pe săptămână.

Specialiștii în nutriție consideră că aceasta este o strategie bună și că predilecția lui Charles pentru alimentele pe bază de plante îi crește aportul de fibre alimentare și îl scade pe cel al grăsimilor saturate. Reducerea consumului de produse de origine animală în locul eliminării complete a acestora este o strategie durabilă, deoarece nu trebuie să vă restricționați de la plăceri, ci mai degrabă să vă bucurați de ele cu moderație. Să-ți schimbi dieta este mai ușor decât crezi. Începeți prin a reduce consumul de carne și a mânca mai multe rădăcinoase, fasole, linte și cereale integrale, mai recomandă nutriționista Signe Svanfeldt.

