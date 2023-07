Pe cine a sunat Mădălina Manole înainte de a-și lua viața: „Ăștia doi mi-au mâncat zilele, îmi fac viața un calvar!“

La 13 ani de la sinuciderea Mădălinei Manole, fratele său a făcut dezvăluiri precizând că înainte de a se sinucide, artista l-a sunat. Acesta a povestit ce au vorbit și spune că nu înțelege nici acum gestul pe care l-a făcut, mărturisind că își făcea planuri de viitor.

"Nu cred și nu am să cred niciodată că, după ce am vorbit cu ea la telefon și am făcut planuri de vacanță, iar ea ne-a invitat, de ziua ei, noaptea a înnebunit și și-a luat viața! Nu are nicio logică. Nu cred că așa procedează un sinucigaș. Cum s-ar spune, ea ne-a amăgit, iar noaptea a comis suicidul, ca să ce…!?”, a declarat Marian, fratele Mădălinei Manole, pentru playtech.ro, despre ultima discuție pe care a avut-o cu sora sa înainte de tragedie.

Acesta a mai dezvăluit faptul că artista trecea printr-o perioadă grea. Nu se înțelegea cu soțul și soacra sa.

"Mi s-au întipărit în minte cuvintele ei! Și mi-a mai spus ceva. Nu pe 13, ci cu câteva zile în urmă: Fratelo, ăștia doi mi-au mâncat zilele, îmi fac viața un calvar! Să nu le spui lui mami și lui tati, o rezolv eu singură!. Nu sunt minciuni, nu inventez!", a spus Marian Manole.

A murit în ziua în care a împlinit 43 de ani

Mădălina Manole a murit la 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreaţa a fost găsită decedată în locuinţa ei de pe strada Griviţei din Otopeni. I.N.M.L a stabilit că Mădălina s-a sinucis înghiţind Furadan. A fost înmormântată în cimitirul Bolovani din Ploieşti.

Mădălina avea 43 ani, un băieţel de 1 an pe care şi-l dorise mult, un soţ care o susţinea artistic şi o casă în Otopeni, unde artista a decis să moară. Era deprimată pentru că intrase într-un con de umbră şi nu se mai regăsea în peisajul actual al muzicii româneşti, deşi avea 3 Discuri de Aur pentru vânzările albumelor sale care depăşiseră, fiecare, 1 milion de unităţi vândute. În martie 2010 îşi lansase cel de-al 9-lea album, „09 Mădălina Manole“, pe care îl promovase la televiziuni.

Dar în primele ore ale aniversării sale, la 14 iulie 2010, îndrăgita artistă şi-a pus capăt zilelor înghiţind Furadan, un pesticid extrem de toxic, interzis la comercializare, pe care a reuşit să-l procure cu ajutorul unei fane şi a unui traficant din Timişoara. Ea şi-a convins fana să o ajute sub pretextul unui serviciu pe care voia să-l facă socrilor săi, care au necazuri în agricultură cu dăunătoarele. Moartea ei şocantă a provocat o mare emoţie opiniei publice care nu o uitase şi nici nu încetase să o iubească, în ciuda curentelor muzicale care sunt la modă într-un moment sau altul.