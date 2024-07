Ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit 57 de ani. Amintiri de „manolist”: „Am stat două nopți în recepția hotelului”

Regretata artistă Mădălina Manole ar fi împlinit duminică, 14 iulie 2024, 57 de ani. Un bun prieten dezvăluie cum erau aniversările înainte de tragica zi de 14 iulie 2010, dar și cum reușise să-i unească muzica Mădălinei pe tineri din toate colțurile țării.

În anii ’90, pentru a ajunge la concertele Mădălinei Manole fanii artistei se organizau cu săptămâni sau chiar luni înainte. În toate orașele importante ale țării existau fan-cluburi, iar cei mai înfocați susținători aveau privilegiul de a sta în primul rând la concertele artistei. Ziua de 14 iulie, ziua de naștere a Mădălinei (artista ar fi împlinit astăzi 57 de ani), era una deosebit de importantă, în care fanii căutau să-i fie alături chiar dacă asta însemna să vină din alt oraș.

Din 2010, anul în care Mădălina Manole a făcut, chiar de ziua ei, o alegere neînțeleasă până astăzi, 14 iulie este ziua când fanii ajung la cimitirul din Ploiești și o comemorează.

Am stat de vorbă cu Daniel Gheorghe, fanul care în fiecare an ajunge la mormântul prietenei sale și-i lasă aici florile pe care i le-ar fi dus acasă, acolo unde poate s-ar fi așezat la povești sau ar fi făcut planuri pentru emisiuni, întâlniri, concerte.

Daniel Gheorghe, cel care, până acum doi ani, în fiecare an trecut de la moartea artistei i-a scris acestia o scrisoare, spune că nu este „fanul numărul 1”, așa cum îi spune presa de foarte mulți ani, ci este doar Daniel Gheorghe, omul care a avut privilegiul să stea în preajma artistei preferate vreme de 22 ani. Avea 12 ani când a văzut-o la Festivalul Mamaia, iar de atunci lucrurile au evoluat atât de mult încât ani mai târziu îi devenise artistei mult mai mult decât un fan. O însoțea la emisiuni, la filmări de videoclipuri, era în cercul de prieteni ai artistei.

L-am rugat pe Daniel Gheorghe să-și amintească de ce însemna ziua de 14 iulie înainte de tragedie. „Mergeam deseori la aniversarea ei, de multe ori mergea și în concerte. Mi-aduc aminte că un 14 iulie l-am serbat la Calatis, la Mangalia, a avut ea un recital. Sunt 22 de ani în care am fost alături de ea și asta nu însemna doar participare la spectacole și atât. Atâtea sute de filmări, de emisiuni, de videoclipuri, apar și eu în două videoclipuri de-ale Mădălinei... În țară, acasă la ea, peste tot. Sunt foarte multe amintiri frumoase”, a declarat Daniel Gheorghe, pentru „Adevărul”. Deseori aniversarea Mădălinei îi reunea pe cei mai activi 10-12 fani, care mergeau la artistă acasă. „Prima dată mergeam pe Vasile Lascăr, unde a stat ea, după aceea în Tineretului, unde s-a mutat. Eram, așa, un număr restrâns de manoliști pe care îi știa Mădălina”, a devăluit Daniel.

„Erau filiale în toată țara: Sibiu, Brașov, Timișoara...”

Amintirile anilor în care fanii Mădălinei Manole își scriau sau își telefonau, stabilind punctul de întâlnire pentru viitorul concert important, sunt neprețuite. Daniel, fanul din Medgidia cunoscut de toți prietenii artistei, s-a înscris în fab-clubul din București pe când era doar un puști. Își amintește că erau fan-cluburi în toată țara și că cei mai activi dintre ei se întâlneau peste tot în țară.

„Eu am fost înscris în cel de la București, în anii ‘90 luaseră amploare aceste fan-club-uri. Erau mai multe filiale, în toată țara: Sibiu, Brașov, Timișoara, dar cunoscându-i și pe cei din București, pentru că veneau și ei la spectacole, se formase deja un grup compact și mergeam peste tot. Anii au trecut și încet-încet i-am câștigat încrederea și, cu mâna pe inimă vă spun, și eu și o pot spune și prietenii Mădălinei, și artiștii, am fost unul dintre prietenii buni ai ei. Mie nu mi-a plăcut titulatura aceasta de fan nr. 1. (...) Nu a cuantificat nimeni care-i primul, care-i al doilea, care-i al treilea, care... Faptul că, într-adevăr, eu am avut privilegiul să mă aflu în preajma ei și, mai departe, în rândul ei de prieteni, asta este cu totul și cu totul altceva”, spune Daniel Gheorghe.

Alături de ceilalți fani ai Mădălinei Manole a trăit experiențe de care-și amintește cu nostalgie astăzi. Pentru a putea ajunge în toată țara, a primit la o vârstă mică cea mai importantă lecție care îi leagă copilăria de Mădălina Manole.

„La 12 ani am învățat ce a fost cel mai important, că asta era legătura cu ea: să citesc tabela CFR. M-au învățat ai mei: uite, aici este numărul trenului, aici este direcția, de unde pleacă, unde ajunge, linia și așa mai departe. Foarte important. La început veneau cu mine, dar după aceea, văzând că mă descurc...”, își amintește Daniel.

Fanii se întâlneau peste tot în țară: la lansare la Iași, la concert pe litoral, la emisiuni filmate. Cumpărau tot ce se scria despre Mădălina Manole și chiar rupeau afișele cu concertele artistei pentru a-i păstra fotografia. După o astfel de ispravă - pentru care între timp se perfecționaseră și nu mai rupeau afișul întreg, ci decupau cu lama doar fotografia Mădălinei – au avut de dat explicație polițiștilor, care i-au prins și i-au fotografiat cu afișul rupt în mână.

„Am fost odată la Sinaia, 1 decembrie 1995, pentru „Ceaiul de la ora 5”. Era joi emisiunea de la TVR, cu Marina Almășan. Pe atunci erau foarte puține legături către Sinaia să ajung și la timp, în ziua respectrivă. Și mi-aduc aminte că am plecat cu două zile înainte la Sinaia. Dacă plecam miercuri noaptea nu ajungeam. Am stat două nopți în recepția hotelului Sinaia, până joi dimineață când au venit și ceilalți fani, manoliști, că așa ni se spunea nouă”, evocă Daniel și alte întâmplări.

Oriunde ajungeau, fanii stăteau pe primul rând la concert, chiar riscând să-i supere pe cei care cumpăraseră bilet. După concert mergeau în culise și stăteau de vorbă cu artista, primeau fotografii cu autografe, iar când au mai crescut, ieșeau chiar și mâncau împreună cu ea, își amintește Daniel.

„Sunt multe lucruri frumoase. Și am mai spus - Mădălina mereu îmi spunea: Dacă vei avea ocazia, în viață să-ți îndrepți atenția către oameni, să lucrezi pentru ei. Este un lucru minunat. Crescând, trecând anii, mi-am dat și eu seama. Chiar mi-am îndreptat atenția asupra oamenilor și lucrez pentru ei, într-un domeniu foarte frumos. De curând am absolvit și masterul în actorie, la Constanța, adică tot către artă”, a dezvăluit Daniel Gheorghe.