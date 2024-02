De ce s-a temut Andreea Marin că va sfârși ca Mădălina Manole, când era măritată cu Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin a povestit în cadrul unei emisiuni că a trecut timp de doi ani prin depresie, când era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr.

În cadrul emisiunii „Play IT”, Andrea marin a spus că a trecut prin momente grele după ce a devenit mamă și s-a temut să nu sfârșească precum Mădălina Manole.

Ea a susținut că avea depresie, pe care o leagă de nemulțumirile din viața ei, lucru care se întâmpla când era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr.

„La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut. Am conștientizat cazul Mădălinei Manole, abia atunci am realizat că asta s-ar putea să fie în cazul meu. Am ajuns și la limita aceea, un om încrezător ca mine, mă vedeți, care pare puternic pentru ceilalți, iar în cele mai multe situații sunt un om puternic, știu ce vreau de la viață, cu toate astea într-un punct foarte rău, foarte trist, foarte dur și cred că a fost foarte bine să bat la ușa unui specialist și să vorbesc despre asta ulterior, după ce am trecut prin experiență și m-am vindecat, unor oameni care și la atâția ani distanță mă întreabă despre depresie și ce e de făcut”, a mărturisit Andreea Marin, în emisiunea „Play IT”, potrivit wowbiz.ro.

Ea a mai mărturisit că erau dimineți în care se trezea cu lacrimi în ochi, deși nu se întâmpla nimic rău în viața ei. A avut nevoie timp de 2 ani pentru a fi bine, ajutată și de specialiști.

„Doi ani a durat până m-am vindecat de depresie” Doi ani a durat până m-am vindecat de depresie, trebuie și răbdare. Ca orice lucru important în viață, pe care visezi a-l împlini, și acesta a fost un prag pentru mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit. Sunt, în sfârșit, în echilibru”, a mai spus vedeta la „Play IT”.