Puya, explicații după ce a oprit concertul după ce o fană a urcat pe scenă. „Eu știu să cânt singur”

Puya este unu dintre cei mai îndrăgiți rapperi din muzica românească, iar fanii lui sunt pe măsură. Însă recent, el a avut o reacție ușor deplasată atunci când o tânără fană înfocată a urcat pe scenă, în timpul unui spectacol.

Puya nu este genul de artist care să accepte orice gest, nici chiar dacă e vorba de fanii lui. Recent, el a avut o reacție dură și a oprit concertul, atunci când o tânără admiratoare a urcat pe scenă, în timpul concertului său. Artistul nu a apreciat gestul fetei și a oprit concertul, surprinzând pe toată lumea.

Scena a ajuns virală în scurt timp, în mediul online, fiind intens analizată și discutată.

Artistul a spus de ce a recurs la acest gest, pe care nu toți l-au apreciat. El spune că fata nu avea niciun motiv să urce pe scenă, în timp ce el se afla acolo alături de soția lui și că gestul nu a fost de bun simț.

„De ce te sui pe scenă? Te sui pe scenă ca să ce? Că nu ești nici vreo dansatoare, să ne uităm unu la altul, că nici nu cânți rapp? Eu să știi că consider scena ca un loc sacru. Eu nu cred că ar trebui să pășească cineva pe bucata aia de lemn dacă nu are ceva de făcut. Nu te sui așa tu ca nebunul, mai ales într-un spectacol, te trezești să te urci pe o scenă ca să faci ce? Dacă te-ai suit pe scenă, atunci uimește-mă. Nu folosești bucata aia de scenă pur și simplu ca să te vadă mama. Am înțeles, nu avea rost”, a declarat acesta, scrie Wowbiz.

Și alți artiști au trăit momente neprevăzute

Gestul tinerei nu este singular și nici nemaivăzut. În multe cazuri, tinere, fane înfocate, au făcut același gest și au urcat când pe scenă în timpul concertelor, iar artiștii trebuie să improvizeze, să cânte în situații neprevăzute.

Spre exemplu Robbie Williams este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști care a reacționat fabulos într-un astfel de moment, când o tânără a urcat pe scenă o tânără în timpul concertului. Acesta a îmbrățișat-o și a cântat, mai departe, până la finalul piesei, fără să se oprească.

Alți artiști, însă, au avut momente cu adevărat dificile și nu au fost atât de norocoși încât să aibă de-a face doar cu o fană înflăcărată. Abi, spre exemplu, a fost lovit cu un pahar în cap în timpul unui spectacol, iar Inna a căzut de pe scenă. Până la urmă, când urcă pe scenă, un artist se poate aștepta la orice.

Dar astfel de lucruri se întâmplă și la „case mai mari”. Spre exemplu, Beyonce și-a dus la capăt un cântec cu profesionalism, în timp ce părul ei a fost prins într-un ventilator.

Madona a căzut după ce unul dintre dansatorii ei au tras de pelerina ce nu s-a desprins, așa cum ar fi trebuit. Totuși, și ea și-a dus cântecul la capăt, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.