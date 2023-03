De ce Enrique Iglesias nu a mai vorbit cu tatăl său, Julio Iglesias, timp de un deceniu

E cel mai talentat și mai cunoscut dintre copiii celebrului artist spaniol, dar chiar dacă au cântat și în duet, la un moment dat, acum nu-și mai vorbesc.

Enrique Iglesias a devenit celebru la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000 datorită unor hituri precum "Rhythm Divine" și "Hero". Ba chiar a devenit o figură atât de publică, încât a devenit o știre când și-a scos alunița. Aceasta este puterea pe care o avea numele Iglesias! Deși a avut o carieră prolifică, cu hit după hit, el și-a rărit în mod deliberat aparițiile și proiectele profesionale.

Într-o conversație cu Zane Lowe de la Apple Music, Enrique Iglesias a spus că ultimul său album, "Final (Vol. 1)", va marca sfârșitul carierei sale muzicale. "Simt că sunt în acest capitol al vieții mele în care să fac un album este un proces epuizant pentru mine. Voi continua să scriu cântece, așa cum am spus, și s-ar putea să mai scot muzică în viitor, doar că nu va mai fi în formatul unui album."

→ Imaginea 1/7: Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt împreună din 2001.

Ce s-a întâmplat cu Enrique Iglesias? "Am luat această decizie în 2016-2017 și mă țin de ea", spune artistul care s-a îndepărtat de muzică în mare parte pentru că vrea să se dedice familiei pe care o are cu vedeta de tenis Anna Kournikova - la rândul ei retrasă brusc din luminile reflectoarelor, atunci când au decis să formeze un cuplu, în 2001. Acum, Enrique și Anna au trei copii, pe care bunicul Julio Iglesias și-ar dori să-i vadă mai des.

Paradoxal, cariera l-a îndepărtat pe Enrique Iglesias de tatăl său, Julio Iglesias

Deși și-a dorit o carieră la fel de răsunătoare precum cea a tatălui său - ceea ce i-a și reușit! - , aceasta a declanșat o lungă tăcere între Enrique și Julio. "La 18 ani, m-am despărțit complet de familia mea și a fost dificil. Am plecat și timp de zece ani nu am avut absolut niciun contact cu tatăl meu", a declarat Enrique pentru ICON, citat de revista "Hello!" Enrique a dat curs chemării sale în lumea muzicală, dar a vrut să reușească fără nepotism. "Am suferit foarte mult. Dar ceea ce am simțit pentru muzica mea mi-a dat putere. Și, mai presus de toate, am urmărit să o fac în felul meu", a mai spus Enrique.

Însă, chiar dacă împărtășeau aceeași pasiune pentru muzică și juniorul ar fi putut învăța multe lucruri tehnice și manageriale de la senior, tată și fiu au avut divergențele lor și au stat o lungă perioadă fără să-și vorbească. "Nu este o relație normală", spunea Enrique pentru "The Sunday Times" în 2002. "Este ciudată în multe feluri, dar ne iubim. Îl admir foarte mult".

Lucrurile s-au îmbunătățit între ei în timp. În interviul acordat în 2020 pentru ICON, Enrique a declarat că el și Julio s-au reîntâlnit și că a contat mult pentru amândoi: "Am avut o conversație foarte frumoasă. A fost o dispoziție foarte bună ... M-a reconfortat foarte mult"

Cei trei copii ai lui Enrique și Anna Kournikova - gemenii Nicholas și Lucy și mezina Mary - sunt unul dintre principalele motive motive pentru care Enrique Iglesias și Julio Iglesias își vorbesc din nou și se văd mai des. Seniorul a dezvăluit pentru "Televisa Espectáculos" că presa este plină de zvonuri conform cărora nu și-a întâlnit niciodată nepoții, ceea ce nu e adevărat. "Îmi cunosc nepoții pe de rost. Mă văd foarte mult în Enrique, în nepoata mea, Lucy, văd mult din Iglesias, iar în Nicholas văd mai mult din partea rusă. Totul se transmite, genetica este magică."

