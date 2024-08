Povestea emoționantă a tinerei care traduce concertele de la UNTOLD pentru surzi: ”Am învățat limbajul pentru a comunica cu părinții mei”

Șapte dintre concertele de la ediția din acest an a UNTOLD, festival ce începe pe 8 august, vor fi traduse în premieră în limbajul semnelor pentru fanii cu deficiențe de auz. Lavinia Chițu, traducătoare în limbajul semnelor, va traduce concertele unor staruri precum Lenny Kravitz, Sam Smith sau Vama.

Lavinia Chiţu a crescut cu părinţi surzi, aşa că din copilărie şi-a asumat misiunea de a le uşura viaţa celor cu deficienţe de auz. A muncit foarte mult și a reuşit: a devenit traducătoare şi interpretă de muzică în limbajul semnelor româneşti.

Originară din Pitești, Lavinia Chițu are o vastă experiență ca traducător în limbajul semnelor, iar în luna iunie a tradus în limbajul semnelor, stând lângă scenă, cele două concerte de la București ale trupei Coldplay. Iar organizatorii UNTOLD au fost impresionați de Lavinia și au contactat-o după ce au văzut-o.

”Organizatorii UNTOLD m-au sunat la scurt timp după ce am tradus în limbajul semnelor concertele Coldplay, mi-au spus ce concerte va trebui să traduc în limbajul semnelor. Va fi o mare provocare pentru mine să traduc în limbajul semnelor șapte concerte de la UNTOLD. Mă bucur că organizatorii UNTOLD au decis ca în premieră concertele să fie traduse și pentru persoanele cu deficiențe de auz”, a declarat Lavinia Chițu pentru ”Adevărul”.

Lavinia Chițu va traduce în limbajul semnelor șapte concerte de top de la UNTOLD: Irina Rimes, Tom Greennan, Louis Tomlinson, Vama, Lenny Kravitz, Sam Smith și Milky Chance.

De aproape două luni, de când a aflat că va fi pe scenă la UNTOLD pentru a traduce concertele în limbajul semnelor, Lavinia se pregătește câteva ore în fiecare zi.

”Cel mai ușor mi-a fost să mă pregătesc pentru Lenny Kravitz, îi știu majoritatea cântecelor și ador ”I belong to you”. Mai dificil a fost la Louis Tomlinson de la One Direction, unde știam doar 2-3 piese ale trupei”, mai spune Lavinia.

La UNTOLD, Lavinia va fi secondată în traduceri de Alexandru Sturz, un tânăr hipoacuzic care adoră muzica.

A impresionat-o pe celebra Jessie J

Anul trecut, Lavinia Chițu a tradus la Timișoara în limbajul semnelor și concertul celebrei Jessie J. Iar vedeta a fost atât de impresionată de Lavinia, încât a venit lângă ea și a cântat.

Trebuie spus că de-a lungul anilor Lavinia Chiţu a tradus concerte pentru numeroase vedete şi trupe de top precum Cargo, byron, Vama, Inna, Pepe, The Motans, Carla’s Dreams, The Monojacks, Robin and the Backstabbers, Subcarpaţi, Les Elephants Bizarres sau Alternosfera.

Lavinia spune că cele mai grele melodii de tradus sunt cele rock. A mai avut de asemenea melodii greu de tradus la Subcarpați, Macanache și Alternosfera.

Lavinia Chiţu a tradus în limbajul mimico-gestual zeci de concerte un spectacol de teatru românesc, dar şi videoclipuri muzicale în România, Turcia şi Armenia. Ea deţine certificarea în limbajul semnelor în limba română din 2016, iar în 2019 a obţinut şi certificat de interpret autorizat în limbajul semnelor limbii turce.

A învățat de mică limbajul semnelor

Lavinia nu are vreo deficienţă de auz, dar a învăţat limbajul semnelor încă din copilărie deoarece ambii părinţi sunt surzi.

„A trebuit să învăţ limbajul mimico-gestual de mică pentru a putea comunica cu părinţii mei, care sunt complet surzi. Pot spune că părinţii sunt cei care m-au ajutat enorm în această direcţie, pentru că de la părinți am învăţat cel mai mult. Încă de când eram mică mi-am dat seama că este un limbaj destul de sărac şi mi-am dorit să pot să fac ceva pentru ei. Când am crescut, m-am implicat în organizarea unor concursuri pentru a încuraja persoanele cu deficienţe de auz să se dezvolte. În paralel, am început să mă perfecţionez“, spune Lavinia Chițu.

Partea de mimare a instrumentelor pentru persoanele cu deficienţe de auz este una foarte complexă și dificlă. „În primul rând mimez instrumentele pentru surzi în timpul fiecărui concert. Când este vorba de un concert rock, este clar că avem chitară destul de puternică cu bass şi tobe şi vei arăta că muzica şi instrumentele se aud foarte tare. Acum depinde de cântec, sunt momente când intră şi orga şi unele momente când intră chitara acustică şi atunci mimez cât mai uşor chitara pe nişte tonuri mai mici. Pâna la urmă trebuie să simţi muzica, să îţi placă şi să o întelegi ca să o poţi transmite mai departe, către publicul tău”, explică Lavinia Chiţu.

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti, Lavinia are un masterat la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte din cadrul Universităţii din Piteşti, secţia Limbajul Mimico-Gestual, specializarea Limbajul Mimico-Gestual American.