 Ozana Barabancea, limbaj suburban după criticile la adresa siluetei sale. Vedeta a răbufnit: „Excremente sufletești!” | adevarul.ro
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Ozana Barabancea, limbaj suburban după criticile la adresa siluetei sale. Vedeta a răbufnit: „Excremente sufletești!”

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Ozana Barabancea a stârnit controverse în mediul online după mai multe postări în care artista și influencerița și-a etalat noua siluetă și activitățile recente. Asaltată de comentarii răutăcioase, vedeta a ajuns la schimburi de replici tensionate cu urmăritorii săi.

Ozana Barabancea și-a etalat pe Facebook noua siluetă. FOTO FB Ozana Barabancea
Ozana Barabancea și-a etalat pe Facebook noua siluetă. FOTO FB Ozana Barabancea


„Am primit telefoane! Nu am apucat să citesc excrementele sufletești spulberate pe pagina mea în comenturile voastre. Și mă gândeam … ce m -aș face eu fără comenturile voastre? Cum să exist eu fără frustrările unor persoane lașe, ascunse după o poză cu căței sau plante? Ca doar sunteți niște mute… dacă m-ați vedea în realitate ați amuți și ați lăsa capul în jos, V-ati ascunde și de propria umbră.

Așa e când nu inspirați nimic, așa e când aveți prea mult timp liber , așa e când nu aveți cu cine să vă certați . Poate ca eu sunt urâtă, poate ca hainele mele sunt prea mult pentru voi.

Dar eu sunt asumată și foarte mândră de mine,sîc! Și nu m-aș da pe o generație întreagă de a voastră. Cu bune cu rele, sunt șmecheră ca sunt ceea ce sunt, și mai ales că inspir”, a scris Odana Barabancea, săptămâna trecută, într-o postare pe Facebook

„Excremente sufletești! Hai. Marș!”

În aceeași postare Ozana Barabancea a continuat:

„Voi, mutelor, urâtelor, frustratelor, inchipuitelor, inghesuitelor în propria vomă mentală rămâneți pe recepție. Mai îmbogățiți-vă vocabularul și cultura și mai stăm de vorbă. Până una alta, ce gust are mizeria de sub unghii? Cum e să fii prost? Doare ? Nu că ne-ar interesa… că nu facem studiu de caz, dar așa, ca fapt divers. Vă roade pizma…. ? Da, știu ! Și acest diagnostic nu se tratează.  Nimeni nu va întreabă părerea voastră pentru ca părerea voastră nu contează. Poate contează pentru familiile voastre…. Doar atât! Puteți să muriți de ciudă ca muriți degeaba, așa cum trăiți: degeaba!  Vai de femeile care nu inspiră nimic. Astea sunteți voi, comentatoarele de serviciu, amețitele și inghesuitele în propria vomă și în propria răutate, astea care fierbeți fără apă , și tot secate rămâneți! Excremente sufletești! Hai. Marș!”.

„Proasto care esti tu proastă!

Ozana Barabancea și-a etalat pe Facebook noua siluetă. FOTO FB Ozana Barabancea
Ozana Barabancea și-a etalat pe Facebook noua siluetă. FOTO FB Ozana Barabancea

Artista a răspuns unor comentarii critice la adresa sa folosind un limbaj agresiv și expresii vulgare, reacțiile sale fiind comentate intens de urmăritori.

După ce o utilizatoare a afirmat, la una dintre postările vedetei, că o persoană publică trebuie să accepte atât laudele, cât și criticile, Ozana Barabancea a replicat:

„Proasto care esti tu proastă! Nu !!!! Nu-mi asum boolingul nimănui. Tu cine ești? Ce reprezinți??? Pu*imea ??? Sau p--a mea????? Alege!!!!”

Schimb dur de replici FOTO Facebook
Schimb dur de replici FOTO Facebook

Atacuri directe la adresa comentatorilor

Într-o altă conversație, după ce a fost jignită de o utilizatoare, Ozana Barabancea a răspuns:

„Ce urât mesaj! Hai, du-te că ești moartă de mult și nu știi. Si moartă și... nepomenită de nimeni. Ăsta e momentul tău de glorie!”

Insultele au curs în comentarii. FOTO Facebook
Insultele au curs în comentarii. FOTO Facebook

O altă urmăritoare care i-a reproșat că se laudă excesiv a fost, la rându, jignită:

„Da! Sunt foarte fericită și mă laud singură! Bine am ajuns! Tu poți să pleci de pe pagina mea! Nimeni nu te vrea! Nimeni nu te-a întrebat ceva. Ce reprezinți? P***ea?”

Într-un alt răspuns, adresat unei persoane care a criticat-o, Ozana Barabancea a răbufnit din nou:

„Tu cine, morții mă-tii, ești??? Că nici nu ai poză! Cine te recomandă? Ce cimitir???

Replicile au fost extrem de violente. FOTO Facebook
Replicile au fost extrem de violente. FOTO Facebook
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Reacții împărțite în online

O parte dintre urmăritori au criticat tonul și vocabularul utilizat de artistă, considerând că limbajul este incompatibil cu statutul unei persoane publice.

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Alții au susținut însă că reacțiile au venit în urma unor atacuri și insulte publice repetate la adresa sa.

Cine este Ozana Barabancea

Ozana Barabancea este cântăreață de operă, profesoară de canto, pianistă și vedetă de televiziune din România.

De-a lungul anilor, vedeta a a fost asociată în special cu emisiuni de talente muzicale, unde a evaluat concurenți și a lucrat cu tineri interpreți, însă, în ultima perioadă, numele său a apărut și în legătură cu diverse controverse din mediul online, inclusiv schimburi de replici cu utilizatori ai rețelelor sociale, precum cele din capturile pe care le-ai încărcat.

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„Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer. Sunteți patetice!”

În toamna anului trecut,  după ce a postat pe conturile sale o serie de fotografii cu noul său look, Ozana Barabancea a primit mai multe reacții dure, care au făcut referire atât la siluetă, cât și la aparițiile sale. 

„Sper să nu se transforme și ea în mumie”,  „Hai să nu exagerăm! Am văzut-o în realitate, nu arată așa, e departe de poză”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de artistă și citate de Click!

Artista le-a oferit  pe loc „o lecție” celor care au jignit-o.

„Doamne, ce mesaje! Unul mai interesant decât celălalt! Mulțumesc pentru cele de susținere și apreciere; cât pentru mesajele urâte, vă mulțumesc pentru invidie! Înseamnă că transformarea mea v-a provocat multe griji. Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer. Sunteți patetice!”.

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