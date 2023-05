„Te cunosc de undeva!“. Juno a spart geamuri, cu capul, pe scenă. Ce transformare a avut FOTO

Cuplurile de artişti îşi doboară propriile limite și recorduri în cea de-a zecea ediție a show-ului transformărilor, de sâmbăta aceasta.

Nicole Cherry şi Juno, care au reușit să creeze o interpretare extrem de emoționantă în fața juriului. Ruleta le-a oferit celor doi una dintre cele mai apreciate piese ale cântăreței Sia: „Unstoppable“. În timp ce artistul a primit misiunea de a se ocupa de partea de dans, așa cum face și Madison Nicole Ziegler, dansatoarea vedetei în videoclipul melodiei, Nicole Cherry a trebui să se axeze pe cântat. Cei doi s-au completat perfect, iar emoțiile le-au transmis atât de intens, încât și juriul, și ceilalți concurenți s-au declarat copleşiţi de momentul lor.

În plus, Ozana Barabancea a privit cu inima strânsă clipele în care Juno spărgea cu capul geamurile. „Nu pot să zic nimic, că sunt țăndări“, a spus Cristi Iacob, iar soprana a declarat: „Ai fost mult prea puternic pentru platoul ăsta și pentru noi… am rămas fără glas. Am rămas fără glas pentru că am auzit-o pe ea, dar nu am ascultat-o… pe Nicole. Atât de fascinant a fost ceea ce a făcut el, încât, deși, ea cânta în mod pregnant, n-am putut să o ascult… Adică, toată atenția mi-a fost furată de el! Ai fost ca un glonț pe țeava puștii și, efectiv, mă simt răpusă de tot ceea ce ai făcut pe scenă“.

Nicole Cherry și Juno au fost lăudați și de ceilalți membri ai juriului „Te cunosc de undeva!“. „Cred că un artist adevărat transmite în momentul în care pune din el, pune din suflet și din suferințele lui și noi, acolo, am văzut un Juno care are un trecut plin de experiențe mai puțin plăcute“, a spus Andreea Bălan.

Emoționat de aprecierile primite, Juno a dezvăluit că a avut emoții uriașe: „Înainte cu două minute să intrăm, credeam că o să leșin pe scenă, însă Nicole mi-a zis de o sută de ori: «Te rog să faci tot! Te rog să ții minte, îți iese foarte bine. A ținut foarte mult la momentul acesta, conștientă fiind de tot pachetul“.

Momentul lor integral și ce transformări au pregătit celelalte șapte echipe telespectatorii pot afla sâmbătă, în cel mai nou episod al show-ului „Te cunosc de undeva!“, de la 20.00, la Antena 1.