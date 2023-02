Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, primele declarații după eliminarea de la America Express. „Noi am greșit din primul moment”

După ce au luptat în cursa pentru ultima șansă alături de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați din emisiunea „America Express”, de la Antena 1, după ce au ajuns ultimii la Irina, ,iar totemul era roșu.

„Noi nu am văzut nimic. Acum vedem la televizor ce s-a întâmplat. Cu adevărat. Acolo noi nu vedem. Acum aflăm ce se spune despre noi, cu bisericuțe, e foarte mișto, e foarte interesant. La noi a picat bine, pentru că toate comentariile au fost foarte OK. Noi cu ei am fost o generație, ca să spun așa, împreună, în fiecare zi”, a mărturisit Joaquin Bonilla, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„La noi a fost un lucru ușor. Faptul că toate acele locații erau în aceeași zonă. Alții au luat mașina și s-au dus în altă direcție. Nu am luat-o ca pe ceva greu. Joaquin a adunat repede mexicanii. Nu am simțit-o ca o probă grea. Am simțit-o ca o probă nostimă și, în general, când te distrezi, nu resimți (…) Noi am plecat din primul moment greșit, asta a fost problema noastră. Deci, toți au plecat înaintea noastră, pentru că noi am căutat femeia, lucruri în direcția greșită”, a povestit Ovidiu Buta.

Deși vestea a fost una foarte tristă, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla se așteptau la acest deznodământ. Cei doi au luptat în timpul probei, dar nu au reușit să ajungă primii la careu.

„Așa cum bănuiam, totemul nu era ceea ce trebuie și asta pune capăt unui drum extrem de lung (…) În viața mea, nu aș fi făcut această cursă, dar dacă e să o luăm de la capăt, tot așa vreau să facem. Cu același grup, cu aceiași oameni”, a spus Ovidiu Buta.

Dintre cele 9 echipe de vedete care au pornit pe Drumul Aurului, cea formată din stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla a intrat în competiție cu un aparent avantaj: Joaquin este originar din Mexic.

Cu toate acestea, Joaquin a recunoscut că întreaga experiență l-a surprins cu totul, chiar dacă inițial a crezut că este cumva pregătit pentru întâlnirea cu Mexicul, țara sa natală.