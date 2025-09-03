Octavia Geamănu, traumatizată după ce a fost pusă să se tundă forțat la Antena 1. „Spre următoarele termene! Până la CEDO”

Jurnalista susține că a fost scoasă de pe post fără explicații, obligată să se tundă împotriva voinței sale și chiar trimisă să prezinte rubrica meteo, după 18 ani de carieră în jurnalism.

Vedeta a povestit cu lux de amănunte experiența șocantă care o urmărește și azi

Octavia Geamănu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, a făcut public un episod dureros din cariera sa, care încă o urmărește. Vedeta a povestit cum, după aproape două decenii de muncă în redacția Observatorului, a fost înlăturată abuziv din postura de prezentator, pusă în situații umilitoare și chiar obligată să accepte recomandări absurde privind aspectul său fizic.

„Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea.

Venise o șefă nouă la Antena, la Observator, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să stau acasă, că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine. Ceva nou. Nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui.

N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte.

Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea. Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o încurcam. După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând.

Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări. M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu „șefa” tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară” a povestit vedeta pe pagina sa de Facebook.

Fosta prezentatoare de știri are trei procese în derulare cu fostul angajator pe care îl acuză de numeroase abuzuri

„Se apropie un nou termen într-unul dintre procese. Se întâmplă rar. Cam o dată pe an. Descurajant interval, dar știam cum merg lucrurile. Și am toată răbdarea din lume.

Văd însă azi un lung șir de articole apărute vara asta, că am pierdut procesul, cu lux de detalii după cum i-a convenit sursei. Apropo: e „procesele”, pentru că sunt trei. S-a dat un verdict (nedefinitiv) doar într-unul. Și se judecă cu ușile închise, cum s-ar zice, la secret.

Dar mă bucur că sursa a oferit atâtea informații. Nu de alta, dar ca să se vadă penibilul și absurdul situației. Și ca să pot începe și eu foiletonul, că tot îmi place să scriu” a precizat fosta prezentatoare de știri.

Octavia Geamănu spune că abia acum are curajul să vorbească deschis despre presiunile și abuzurile din culisele televiziunii

Octavia Geamănu descrie această perioadă drept una dintre cele mai dificile experiențe profesionale, marcată de incertitudine și nedreptate. De la marginalizarea forțată până la propuneri de roluri mult sub pregătirea și experiența sa, jurnalista spune că a trăit momente care i-au pus la încercare atât cariera, cât și încrederea personală.

„Opt luni cât am mers în redacție să îmi desfășor activitatea conform contractului, sursa n-a dat nicio informație despre faptul că, după 18 ani de jurnalism – reporter, prezentator Observator, mulți ani în prime time – s-au gândit șefii că, dacă tot nu vreau să plec pur și simplu pentru că mi s-a transmis: Ce nu înțelegi? Nu mai vreau să prezinți! Îți găsești tu în două luni altceva în altă parte. … Să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo. Vă dați seama? Chiar? Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, breakin’ newsuri, ca la știri unde vorbești despre tot și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând, cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră?” mărturisește jurnalista.

Jurnalista promite că va merge până la CEDO pentru a-și câștiga dreptatea și își atacă subtil fostul angajator

Octavia Geamănu își propune să deschidă o conversație mai amplă despre drepturile angajaților și despre limitele pe care angajatorii nu ar trebui să le depășească.

„Și, da, consider că instanța de fond a tratat formalist procesul, fiind evidentă neglijarea probelor esențiale privind contextul real al raporturilor de muncă. De aceea ne vedem la apel. Logic!

Dacă tot a deschis Antena cutia Pandorei, pardon sursa, vezi Doamne, mă gândesc să încep o serie de postări despre aceste procese. Vreau să împărtășesc cu voi ce a însemnat pentru mine această experiență și să vă invit să participați prin întrebări, gânduri sau reflecții.

Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur!

Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor - campania preferată a societății menționate mai sus”

Octavia Geamănu a fost scoasă de la Observator pe neașteptate, fără explicații, iar știrista a luat decizia de a da în judecată Antena 1. După ce s-a judecat mai multe luni, instanța a dat câștig de cauză angajatorului său într-unul dintre procese.