Ce a făcut Octavia Geamănu în prima zi de când este șomeră

Fotoreporterii Click! au surprins-o pe Octavia în oraș, chiar în prima zi de când este șomeră, și a obținut declarații în exclusivitate de la ea.

Octavia Geamănu (38 de ani) a pierdut procesul cu angajatorul său și a fost dată afară de la televiziunea la care a lucrat în ultimii 18 ani.

„Deși concedierea produsă azi are motivație disciplinară în viziunea unora, momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos, drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă etc. Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de notă zece”, povestea Octavia Geamănu, acum două zile, pe rețelele sociale.

După ce a publicat pe rețelele sociale vestea concedierii sale, Octavia Geamanu și-a văzut liniștită de programul său.

Fotoreporterii Click! au surprins-o în timp ce se afla la o cafenea de fițe din oraș. Era la fel de cochetă cum ne-a obișnuit, pe tocuri, alături de mama sa, după cum ne-a și mărturisit.

